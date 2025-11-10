Επιμελητήριο Αχαΐας: Ημερίδα για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων – Ενημέρωση για τον Νόμο 5116/2024

Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Ε.Ε.Α.Ν.Δ.Ε.) ενώνουν δυνάμεις και διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Υποχρεωτική Ασφάλιση Επιχειρήσεων – Νόμος 5116/2024».

Η ημερίδα απευθύνεται στα μέλη του Επιμελητηρίου και στους επαγγελματίες της περιοχής, με στόχο την έγκυρη και πρακτική ενημέρωσή τους σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει την υποχρεωτική ασφάλιση των επιχειρήσεων. Μέσα από τις εισηγήσεις και τη συζήτηση θα παρουσιαστούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο, καθώς και οι ευκαιρίες και προκλήσεις που δημιουργούνται για την επιχειρηματική κοινότητα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Επιμελητηρίου Αχαΐας να ενισχύει την ενημέρωση, την προετοιμασία και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, προτρέποντας τους επαγγελματίες να δράσουν με γνώση και να κερδίσουν με ασφάλεια απέναντι στις νέες απαιτήσεις της εποχής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, ώρα 18:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας (Αγίου Ανδρέου 89-91, Πάτρα).

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Γιατί η πραγματική ασφάλεια ξεκινά από τη γνώση.

17:45 – 18:00

Προσέλευση – Εγγραφές

18:00 – 18:15

Χαιρετισμοί

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας κος Θεόδωρος Λουλούδης

Πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος κα Σοφία Αρβανίτη

Συντονιστής:

Ευάγγελος Σπαθής,

Μέλος του Τμήματος Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αχαΐας

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ν. Ελλάδος

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΔ

Ομιλίες

Γιολάντα Κουκουλέτσου

Νομικός Σύμβουλος, DPO της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)

Θέμα: «Οι ρυθμίσεις για την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών»

Εύα Λαμπρινούδη

Μέλος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ

Θέμα: «Συμβουλές ασφάλισης επιχειρήσεων και ξενοδοχείων – Ασφάλιση περιουσίας και αστικής ευθύνης»

Σκοπός της Εκδήλωσης

Η εκδήλωση στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών της περιοχής για το νέο πλαίσιο υποχρεωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών, καθώς και στη σωστή προσέγγιση της ασφάλισης περιουσίας και αστικής ευθύνης ως απαραίτητων εργαλείων προστασίας και βιωσιμότητας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



