Επιμελητήριο Αχαΐας: Ημερίδα για το ευρωπαϊκό έργο M.A.R.K.A.T.O.

Προσκαλούμε επιχειρηματίες παραδοσιακών επαγγελμάτων, τεχνίτες, πολιτιστικούς φορείς, δημιουργικές επιχειρήσεις και πολίτες να συμμετάσχουν στην Ημερίδα Ενημέρωσης για την παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου M.A.R.K.A.T.O., που οργανώνεται από το Επιμελητήριο Αχαΐας και θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:00-13:30 στον χώρο του ξενοδοχείου ΜΥ WAY Λεωφ. Όθωνος Αμαλίας 16, 26223, Πάτρα.

Η συνάντηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για να ενημερωθεί το κοινό σχετικά με τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάδειξη των παραδοσιακών τεχνών και στην ενίσχυση της ανάπτυξης βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί την επιχειρησιακή έναρξη του M.A.R.K.A.T.O. – Maintaining And Revitalizing Knowledge And Traditional Occupations (Διατήρηση και Αναζωογόνηση της Γνώσης και των Παραδοσιακών Επαγγελμάτων), ενός έργου διασυνοριακής συνεργασίας που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ/ERDF), στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO4.6, αφιερωμένου στον πολιτισμό και τον βιώσιμο τουρισμό.

Με διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και συνολικό προϋπολογισμό 1.119.632,80 €, το έργο ανταποκρίνεται σε μια κοινή πρόκληση για την Ελλάδα και την Ιταλία: την προοδευτική περιθωριοποίηση των παραδοσιακών τεχνών και της χειροτεχνικής γνώσης, που απειλούνται ολοένα και περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση, την αστικοποίηση και τις αλλαγές στα πρότυπα κατανάλωσης.

Το M.A.R.K.A.T.O. στοχεύει στη διαφύλαξη και ανάδειξη επαγγελμάτων που συνδέονται με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική τους βιωσιμότητα και την ικανότητά τους για καινοτομία.

Οι δραστηριότητες του έργου υλοποιούνται στις περιοχές της Αχαΐας, της Ζακύνθου και του Μετσόβου στην Ελλάδα, καθώς και στις περιφέρειες Απουλίας (Puglia) και Βασιλικάτας (Basilicata) στην Ιταλία, με ιδιαίτερη αναφορά στις περιοχές Μπάρι (Bari), Ματέρα (Matera) και Bisceglie. Η πρωτοβουλία βασίζεται σε ισχυρή θεσμική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, μέσα από ένα δίκτυο δημόσιων αρχών, επιμελητηρίων και πολιτιστικών οργανισμών που δεσμεύονται στην προώθηση της τοπικής κληρονομιάς και της βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης.

Επικεφαλής εταίρος (Lead Partner) είναι το Επιμελητήριο Αχαΐας, ενώ από την Ελλάδα συμμετέχουν το Επιμελητήριο Ζακύνθου και ο Δήμος Μετσόβου. Από την Ιταλία συμμετέχουν η Creative Apulia Cluster Association (Distretto Produttivo Puglia Creativa), το Participation Foundation Matera Basilicata 2019 και ο Δήμος Bisceglie.

Το έργο ακολουθεί μια ολοκληρωμένη διαδρομή που ξεκινά με τη χαρτογράφηση των παραδοσιακών επαγγελμάτων και την ανάλυση των αναγκών των επαγγελματιών, και στη συνέχεια ενεργοποιεί προγράμματα κατάρτισης, εργαστήρια και διασυνοριακές ανταλλαγές με στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων σε τομείς όπως η καινοτομία, το ψηφιακό μάρκετινγκ και η βιωσιμότητα. Στόχος δεν είναι μόνο η προστασία της χειροτεχνικής γνώσης, αλλά και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στη σύγχρονη αγορά.

Κεντρικό στοιχείο της πρωτοβουλίας αποτελεί η δημιουργία δύο κοινών ψηφιακών εργαλείων: μιας κοινής ψηφιακής πλατφορμας με προφίλ επιχειρήσεων, που θα επιτρέπει στους τεχνίτες να προωθούν και να πωλούν τα προϊόντα τους σε ευρύτερη κλίμακα και ενός ψηφιακού αρχείου, σχεδιασμένου να τεκμηριώνει τεχνικές, ιστορίες και δεξιότητες που σχετίζονται με τα παραδοσιακά επαγγέλματα, διασφαλίζοντας τη διατήρηση και τη μετάδοσή τους στις επόμενες γενιές. Μέσω αυτών των πλατφορμών, το M.A.R.K.A.T.O. ενώνει την παράδοση με την καινοτομία, συνδυάζοντας την πολιτιστική προστασία με την πρόσβαση στην αγορά.

Το έργο προβλέπει επίσης τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, τη δημιουργία θεματικών διαδρομών και την εκπόνηση τοπικών σχεδίων βιώσιμου τουρισμού, με στόχο τη μετατροπή της άυλης κληρονομιάς σε στρατηγικό στοιχείο της τουριστικής προσφοράς των περιοχών. Η διασύνδεση χειροτεχνίας, πολιτισμού και τουρισμού αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της παρέμβασης, σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Το M.A.R.K.A.T.O. επιδιώκει να επιφέρει απτό αντίκτυπο στις εμπλεκόμενες περιοχές, ενισχύοντας την οικονομική ανθεκτικότητα των πολύ μικρών και μικρών πολιτιστικών επιχειρήσεων, αυξάνοντας τη διεθνή προβολή των παραδοσιακών επαγγελμάτων και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των νεότερων γενεών. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός σταθερού διασυνοριακού οικοσυστήματος μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, αναπτύσσοντας λύσεις που μπορούν να αναπαραχθούν και σε άλλα ευρωπαϊκά περιβάλλοντα.

Στην περιοχή της Πάτρας, το έργο M.A.R.K.A.T.O. έχει στρατηγική αξία σε σχέση με την τοπική χειροτεχνική κληρονομιά. Η Ημερίδα Ενημέρωσης αποτελεί μια στιγμή διαλόγου με τεχνίτες, πολιτιστικούς φορείς, δημιουργικές επιχειρήσεις, θεσμούς και πολίτες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η πρωτοβουλία και να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη του τοπικού δικτύου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν τις δράσεις που προγραμματίζονται σε τοπικό επίπεδο, τους τρόπους συμμετοχής των επαγγελματιών και τις προοπτικές ενσωμάτωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ψηφιακής καινοτομίας και της ανάπτυξης βιώσιμου τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Αχαΐας θα συμβάλει στο έργο ως Επικεφαλής εταίρος με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τοπικού πολιτιστικού οικοσυστήματος, την αναβάθμιση των υφιστάμενων δεξιοτήτων και την προώθηση ενός δομημένου διαλόγου μεταξύ κοινοτήτων, θεσμών και του δημιουργικού τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

+30 2610 241244

