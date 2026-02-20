Επιμελητήριο Αχαΐας: Παρουσιάστηκε ο Ελληνικός Κόμβος ΜμΕ GAIA-X για επιτάχυνση και καινοτομία

Στην Πάτρα παρουσιάστηκε το έργο «Ελληνικός Κόμβος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων GAIA-X», με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης των ΜμΕ. Η εκδήλωση ανέδειξε τις δυνατότητες του κόμβου ως γέφυρα μεταξύ επιχειρηματικότητας, έρευνας και τεχνολογίας.

Επιμελητήριο Αχαΐας: Παρουσιάστηκε ο Ελληνικός Κόμβος ΜμΕ GAIA-X για επιτάχυνση και καινοτομία
20 Φεβ. 2026 12:39
Pelop News

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. και το Επιμελητήριο Αχαΐας συνδιοργάνωσαν με επιτυχία εκδήλωση, το απόγευμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας, για την παρουσίαση του έργου «Ελληνικός Κόμβος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων GAIA-X» με θέμα: «Accelerating Growth Κόμβος Καινοτομίας και Δομή Επιταχυντή για Νεοφυείς και ΜμΕ».

Το GAIA-X είναι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός ανοιχτού, ασφαλούς και διαλειτουργικού οικοσυστήματος δεδομένων. Στόχος του είναι να ενισχύσει την ψηφιακή κυριαρχία των χρηστών, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη συνεργασία και την καινοτομία μέσω κοινών προτύπων.

Ο GAIA-X Accelerator αποτελεί την εθνική πρωτοβουλία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ένταξη της Ελλάδας σε αυτό το οικοσύστημα, καθώς λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ αγοράς, έρευνας και επιχειρηματικότητας.

Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), επιχειρηματικές ομάδες, μέντορες και στελέχη της αγοράς, καθώς και σε ερευνητικούς, ακαδημαϊκούς και θεσμικούς φορείς.

Βασικά Οφέλη για τις Επιχειρήσεις

Τα βασικά οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις είναι τα εξής:

*Επιτάχυνση & Mentoring: Fast-track πρόσβαση σ καθοδήγηση (mentoring/coaching) και υποστήριξη στη διαμόρφωση επιχειρηματικών πλάνων.

*Εκπαίδευση: Κατάρτιση σε τεχνολογίες cloud, διαχείριση δεδομένων (data management) και ψηφιακές δεξιότητες.

*Δικτύωση: Συμμετοχή σε θεματικούς χώρους συνεργασίας και σύνδεση με ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων (Data Spaces) σε τομείς όπως ο Τουρισμός, η Υγεία και η Ενέργεια.

*Χρηματοδότηση: Υποστήριξη για πρόσβαση σε επενδυτές και προσανατολισμό σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμούς ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Τάκης Παπαδόπουλος, το μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής του ΣΕΠΕ, Βασίλης Χρηστίδης, το μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΜΕΛ, Παντελής Κονταξάκης.

Μίλησαν η Μελίνα Τσάτσαρη, στέλεχος της Διεύθυνσης   Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων και μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου, ο Γιώργος  Νταρζάνος, σύμβουλος Τεχνολογίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Ernst&Young, η Δρ. Αγγελική Καραγιαννάκη, επικεφαλής Μονάδας ACE – Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού, Ernst&Young, και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, Greek Gaia -X Hub Representative.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:16 Patras IQ 2026: Στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 27 Φεβρουαρίου
15:08 Σε εξέλιξη η 2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στη Δράση «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων»
15:03 Αυθεντικές οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή: Προσύμφωνο για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ
15:00 Μεγάλες απώλειες για την εστίαση της Αχαΐας: Βυθίστηκε ο τζίρος στο τέλος της χρονιάς
14:54 Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών του gov.gr την Κυριακή λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης συστημάτων
14:51 Τελετή Λήξης και Καύση Καρνάβαλου: Το τελευταίο μεγάλο ραντεβού του Πατρινού Καρναβαλιού 2026
14:49 Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη – Στο επίκεντρο η συνεισφορά της Ελλάδας στη Συμμαχία
14:42 Ισχυροί άνεμοι έριξαν σταυρό από λάβαρο στη Μητρόπολη – Αναστάτωση έξω από την εξόδιο ακολουθία της Αρβελέρ
14:33 Καθαρά Δευτέρα: Τι πρέπει να προσέξετε για ασφαλές πέταγμα χαρταετού
14:30 Ενέργεια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης – Επίκαιρη ερώτηση Ανδρουλάκη προς τον πρωθυπουργό
14:24 Το τελευταίο «αντίο» του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Μια γέφυρα από τον Βύρωνα στο κέντρο του κόσμου»
14:16 Γεωργιάδης για Νίκαια: «Δεν μπορεί το κράτος να υποχωρεί στη βία» – Νέες απαντήσεις για τα επεισόδια στο νοσοκομείο
14:15 Πατρινό Καρναβάλι: Ενισχύσεις δρομολογίων από τη Hellenic Train για το τριήμερο
14:09 Δήλωσε συμμετοχή τώρα: Η Πελοπόννησος μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της ποδηλασίας με την διοργάνωση για 4η συνεχόμενη χρονιά του  L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda
14:06 Στο Πεντάγωνο αντιπροσωπεία του Κογκρέσου: Επαφές Δένδια με αιχμή την άμυνα και τη στρατηγική συνεργασία
14:00 Έρευνα: Η Ελλάδα δημοφιλέστερος τουριστικός προορισμός για τους Σέρβους ταξιδιώτες
14:00 Οξείες αντιδράσεις στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό: «Να αναλάβουν τις ευθύνες τους»
13:58 Επίθεση σε 19χρονο στο Ηράκλειο: Συλλήψεις νεαρών – Ανήλικος μεταξύ των κατηγορουμένων
13:50 Κακοκαιρία με «σπασμένη» γραμμή καταιγίδων: Σε εξέλιξη οργανωμένο κύμα αστάθειας σε πολλές περιοχές της χώρας
13:48 Δις ισόβια για τον βιασμό και τη δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής – Η ετυμηγορία του ΜΟΔ Πατρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ