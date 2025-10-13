Επιμελητήριο Αχαΐας: Στο Μπάρι βρέθηκε η ΑΧΕΠΑΝ ΦΩΤΟ

Στο Μπάρι βρέθηκε η ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. για την εναρκτήρια συνάντηση του έργου «PR.O.GR.E.S.S» του Προγράμματος Interreg Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027

13 Οκτ. 2025 10:41
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου PR.O.GR.E.S.S – Promoting Opportunities, Growth and Education for Social Success πραγματοποιήθηκε στις 6–7 Οκτωβρίου 2025 στο Δημοτικό Μουσείο του Μπάρι, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη αυτής της νέας διασυνοριακής πρωτοβουλίας Interreg Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τον Επικεφαλής Εταίρο Consorzio Mestieri Puglia, συγκέντρωσε όλους τους εταίρους του έργου — την Co2gether, την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Αχαΐας (ACHADE) και την Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία της Δυτικής Ελλάδας και των Νοτίων Ιονίων Νήσων από την Ελλάδα, καθώς και το Consorzio Elpendù και την IDEA – Agenzia per il Lavoro (Παράρτημα στην Καλάμπρια) από την Ιταλία.

Οι εταίροι εγκαινίασαν μια κοινή πορεία με στόχο τη διάλυση των φραγμών που εξακολουθούν να περιορίζουν τα άτομα με αναπηρία, προωθώντας την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση και στις δύο πλευρές της Αδριατικής. Η διήμερης συνάντηση περιλάμβανε παρουσιάσεις των εταίρων και επισκόπηση των στόχων και της δομής του έργου. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη διαχείριση και τον συντονισμό, στην ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών για την έρευνα, την αξιολόγηση, τη μάθηση και την ένταξη, την επαγγελματική τοποθέτηση και την καθοδήγηση επιχειρήσεων που απασχολούν άτομα με αναπηρία, καθώς και στις δραστηριότητες επικοινωνίας και διάχυσης.

Ιδιαίτερα χρήσιμες ήταν οι παρεμβάσεις του κ. Gianfranco Gadaleta, Συντονιστή της Κοινής Γραμματείας, και της κας Maristella Mantuano, Υπεύθυνης Επικοινωνίας του Προγράμματος Interreg Ελλάδα–Ιταλία, οι οποίοι παρουσίασαν τους κανόνες υλοποίησης και επικοινωνίας για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Δύο ημέρες συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών σηματοδότησαν την έναρξη μιας κοινής πορείας προς ένα συμπεριληπτικό μοντέλο απασχόλησης, ικανό να δημιουργήσει πραγματικές ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον καθορισμό των επόμενων οροσήμων του έργου και τη συμφωνία για το χρονοδιάγραμμα των επικείμενων δραστηριοτήτων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση όλων των εταίρων για τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς διασυνοριακής αγοράς εργασίας.

Την Αναπτυξιακή εταιρεία του Επιμελητηρίου Αχαίας, εκπροσώπησαν τα στελέχη της και μέλη της Ομάδας έργου, Δρ Κατσαντά Δανάη, Υπεύθυνη του Έργου & Υπεύθυνη Επικοινωνίας του PR.O.GR.E.S.S. και κ. Χριστιάς Παναγιώτης, Οικονομικός Υπεύθυνος του έργου.

Το PR.O.GR.E.S.S. ενώνει την Ελλάδα και την Ιταλία για να δημιουργήσει ένα πιο συμπεριληπτικό μέλλον για τα άτομα με αναπηρία, προωθώντας την εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνική συμμετοχή μέσα από την καινοτομία, τη συνεργασία και τις κοινές αξίες.

Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βήματα του PR.O.GR.E.S.S.!
