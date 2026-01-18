Επιμένει ο Χάρης Δούκας: «Καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία»

«Πρέπει να καλέσουμε όποιον θέλει να καθίσει στο τραπέζι και να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε δυνατές συγκλίσεις, ανασύνθεση, με κεντρικό πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες πολιτικής αλλαγής», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Δέκα με τόνο» την Κυριακή και πρόσθεσε: «Εμείς θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή, θέλουμε να κυβερνήσουμε για να αλλάξουμε πορεία στη χώρα.»

Στην τελική ευθεία για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο -σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη- θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, ο δήμαρχος Αθηναίων, αναφέρθηκε στις προτάσεις του περί προκριματικών εκλογών για τα ψηφοδέλτια και για ψήφισμα στο συνέδριο που θα επισημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με κανέναν τρόπο με τη Νέα Δημοκρατία.

«Στο καταστατικό που ψηφίστηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο τελευταίο συνέδριο, λέει ξεκάθαρα ότι δίνεται η δυνατότητα να υπάρξουν προκριματικές εκλογές για την κατάρτιση ψηφοδελτίου, ακριβώς για να ενισχύσει τη λογική του ανοιχτού κόμματος και να αισθάνονται όλοι ότι συμμετέχουν και ότι δεν είναι μια κλειστή ομάδα και ένας που αποφασίζει ποιο θα είναι το ψηφοδέλτιο», σημείωσε ο Χάρης Δούκας και πρόσθεσε:

«Ο ίδιος το έφερε το καταστατικό, το ψήφισε στο συνέδριο. Γι’ αυτό και το βάζω σαν θέμα. Αυτή είναι η λογική του ανοιχτού κόμματος και συνεχίζω να την πιστεύω βαθιά, πρέπει να “ανοίξουμε” για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες πολιτικής ανατροπής. Ένα κοινωνικό άνοιγμα. Αλλά βεβαίως όποιος θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ -για να έχουμε ένα ηθικό και αξιακό πλαίσιο- θα πρέπει αν έχει εκλεγεί με άλλο κόμμα, να παραιτηθεί της έδρας του για να μπορέσει να έρθει.»

Σχετικά με την πρότασή του για ψήφισμα στο συνέδριο περί μη συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, ο Χάρης Δούκας απάντησε: «Να υπάρξει αυτό το ψήφισμα, γιατί θέλουμε προοδευτική διακυβέρνηση στον τόπο, αυτό πρέπει να είναι κεντρικό διακύβευμα. Αν λοιπόν θέλουμε τη διακυβέρνηση, πρέπει να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε.

Πρέπει να είμαστε διασφαλισμένοι μετεκλογικά κι ο μόνος τρόπος να συμβεί αυτό είναι να υπάρχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από όλα τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ που θα έρθουν στο συνέδριο.

Μια απόφαση καθαρή, καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν και άλλα στελέχη που συντάσσονται με αυτή την άποψη και αυτό θα φανεί το αμέσως επόμενο διάστημα».

«Το συνέδριο πρέπει να είναι ένα συνέδριο το οποίο θα αλλάξει τον ρου στο ΠΑΣΟΚ και στη χώρα. Για να το καταφέρει αυτό θα πρέπει να έχει βεβαίως ένταση, να έχει πάρα πολύ κόσμο, να έχει διακριτά ψηφίσματα και αποφάσεις.»

Σχετικά με το κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει η Μαρία Καρυστιανού, ο Χάρης Δούκας σημείωσε: «Την σέβομαι και την εκτιμώ για τον πολύ σπουδαίο αγώνα που έκανε για δικαιοσύνη, για το έγκλημα των Τεμπών. Τώρα όμως θα παρουσιάσει μια πολιτική πλατφόρμα και από αυτήν θα την κρίνουμε όλοι και εγώ.»

