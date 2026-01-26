Επιμένουν στα ψεύδη των Τεμπών…

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

Επιμένουν στα ψεύδη των Τεμπών...
26 Ιαν. 2026 21:00
«Γιατί δεν υπάρχουν αντιδράσεις, όπως στην Ελλάδα, για τη σύγκρουση τρένων στην Ισπανία;» ρωτήθηκε η Καρυστιανού και αυτή απάντησε: «Δεν είχαν πυρόσφαιρα». Εξακολουθεί να μιλά για ξυλόλιο δηλαδή. Από κοντά και ο Τσίπρας: «Να μην ξεχνάμε το μπάζωμα» υπενθύμισε, μιλώντας στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε τώρα τα έξι χονδροειδή ψέματα που υιοθέτησαν και οι δύο, παρασύροντας χιλιάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν. Είναι τραγικό ότι επιμένουν, ενώ όλα έχουν ξεκαθαρίσει. Ιδού:

1ο) Εγινε μπάζωμα για να καλυφθούν στοιχεία: Ο χώρος όντως αλλοιώθηκε γρήγορα, όμως, δεν αποδείχθηκε ότι έγινε για απόκρυψη «μυστικών φορτίων», δεν προέκυψαν στοιχεία ότι εξαφανίστηκαν δεδομένα για λαθρεμπόριο ή εκρηκτικά.

2ο) Υπήρχαν λαθραία καύσιμα ή εκρηκτικά. Δεν βρέθηκαν ίχνη παράνομων καυσίμων, εκρηκτικές ύλες, μη δηλωμένο επικίνδυνο φορτίο. Η πυρόσφαιρα εξηγείται από τα καύσιμα των μηχανών, έλαια, υλικά υψηλής ανάφλεξης και τις συνθήκες της σύγκρουσης. Ολα τα επίσημα πορίσματα απορρίπτουν τον ισχυρισμό.

3ο) Μετέφεραν μυστικό φορτίο που σκότωσε επιβάτες: Καμία ένδειξη στη δικογραφία. Κανένα στοιχείο σε χημικές αναλύσεις, καταθέσεις, καταγραφές φορτίου. Ο ισχυρισμός δεν στηρίζεται σε αποδείξεις, μόνο σε υποθέσεις.

4ο) Χάθηκαν ή εξαφανίστηκαν βαγόνια: Ο αριθμός βαγονιών είναι καταγεγραμμένος από τη Hellenic Train. Τα βαγόνια δεν εξαφανίστηκαν, αλλά κάποια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη σύγκρουση και την πυρκαγιά, άλλα μεταφέρθηκαν για πραγματογνωμοσύνη. Δεν προέκυψε από τη δικογραφία ή τα πορίσματα ότι λείπει βαγόνι.

5ο) Υπάρχουν δεκάδες αγνοούμενοι που αποκρύπτονται: Ο αριθμός θυμάτων ταυτοποιήθηκε με DNA, λίστες επιβατών, δηλώσεις συγγενών. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένος αγνοούμενος.

6ο) Τα πορίσματα είναι στημένα για συγκάλυψη: Τα πορίσματα βασίζονται σε έγκυρα δεδομένα, έχουν υπογραφές δεκάδων ειδικών και χρησιμοποιούνται στη δικαστική διαδικασία.

Είναι ντροπή, ενώ όλα έχουν πια ξεκαθαρίσει, κάποιοι να εξακολουθούν να υποστηρίζουν τερατολογίες. Και είναι χειρότερη ντροπή να παριστάνουν πως ποτέ δεν τις προώθησαν με σθένος και επιμονή, μολύνοντας την ελληνική κοινωνία.

