Επίσημη η πρώτη χειμερινή μεταγραφή της ΑΕΚ

Επίσημη έγινε η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μάρτιν Γκεοργκίεβ από τη Σλάβια Σόφιας. Υπέγραψε για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η πρώτη μεταγραφική κίνηση του Ιανουαρίου για την ΑΕΚ είναι γεγονός και μάλιστα επισημοποιήθηκε την Τρίτη (30/12). Η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου διεθνή Βούλγαρου αμυντικού (αγωνίζεται ως στόπερ και δεξιός μπακ), Μάρτιν Γκεοργκίεβ.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ από τη Βουλγαρία, η ΑΕΚ δαπάνησε πάνω από 1.000.000 ευρώ για να κάνει δικό της τον νεαρό αμυντικό, ύψους 1.85μ, με τον ίδιο να βάζει την υπογραφεί του σε συμβόλαιο τεσσάρων ετών με την Ένωση.

Ποιος είναι ο Μάρτιν Γκεοργκίεβ

Ο Γκεοργκίεβ προέρχεται από τις ακαδημίες της Σλάβια Σόφιας και το 2021 έκανε το βήμα για την πρώτη ομάδα. Το 2022 βρέθηκε μάλιστα δανεικός στην Κ19 της Μπαρτσελόνα, όπου και αγωνίστηκε τη σεζόν 2022/23. Μάλιστα, είχε δύο συμμετοχές στο Youth League.

Στη συνέχεια επέστρεψε στη Βουλγαρία, όπου με τη Σλάβια είχε 91 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας μάλιστα και τέσσερις φορές.

Το 2022 το όνομά του είχε συμπεριληφθεί από τον Guardian στα 60 πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

“Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μάρτιν Γκεοργκίεφ με μεταγραφή από τη Σλάβια Σόφιας. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ είναι γεννημένος στις 24 Σεπτεμβρίου 2005. Έχει ύψος 1,85 και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και ως δεξιός μπακ. Ξεκίνησε την πορεία του στο ποδόσφαιρο από την ακαδημία ποδοσφαίρου της Σλάβια και έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα σε ηλικία 16 ετών, αγωνιζόμενος σε 7 επίσημους αγώνες τη σεζόν 2021-22.

