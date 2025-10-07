Επίσκεψη Φαρμάκη στο Ρωμαϊκό Ωδείο -1,4 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια

Ενθουσιασμένος έμεινε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, Νεκτάριος Φαρμάκης, από την επίσκεψή του στο Ρωμαϊκό Ωδείο, όπου είχε τη δυνατότητα να ξεναγηθεί στους αναστηλωμένους χώρους του, από την διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Δρ. Αννίτα Κουμούση.

Ως γνωστόν η Περιφέρεια έχει καίριο ρόλο και συμβολή στο μεγάλο αυτό έργο, αφού το χρηματοδότησε με ποσό άνω του 1,4 εκ. ευρώ.

Ο περιφερειάρχης, αμέσως μετά την ξενάγηση και την ενημέρωση που είχε, δήλωσε:

«Το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας, ένα εμβληματικό μνημείο για ολόκληρη την χώρα, αναγεννιέται και σύντομα, θα μετατραπεί σε έναν χώρο πλήρως προσβάσιμο, έτοιμο να γράψει νέες σελίδες πολιτισμού, χάρη στις εργασίες αναστήλωσης και διαμόρφωσης που υλοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Είχα τη χαρά να επισκεφθώ σήμερα το μνημείο να δω από κοντά την εξέλιξη των εργασιών, που πλησιάζουν προς το τέλος τους και να παρακολουθήσω τη δοκιμαστική λειτουργία του φωτισμού.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αισθανόμαστε περήφανοι που χρηματοδοτήσαμε τις δύο φάσεις του συνολικού έργου, δηλαδή την αποκατάσταση και συντήρηση του μνημείου αλλά και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και του φωτισμού, μέσα από τα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και 2021 – 2027, με ποσό που υπερβαίνει τα 1,4 εκατ. ευρώ.

Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο το ιστορικό «χθες». Είναι και το σήμερα και το αύριο κάθε τόπου. Και σε αυτόν εδώ τον τόπο, ο πολιτισμός αποτελεί ένα πολύτιμο «κεφάλαιο»!

Εν τω μεταξύ, η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς την υπουργό Πολιτισμού με θέμα: «Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και επαναλειτουργίας του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών».

Μέσω αυτής ζητάει από τη Λίνα Μενδώνη να διευκρινιστεί το ακριβές και επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών, ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, αν υπάρχει ενδεχόμενο νέων καθυστερήσεων και ποιες ενέργειες προγραμματίζονται για τη διασφάλιση της βιώσιμης λειτουργίας του Ρωμαϊκού Ωδείου ως ενεργού πολιτιστικού χώρου που θα επανενταχθεί ουσιαστικά στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



