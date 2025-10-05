Επίσκεψη στο Αίγιο έκανε ο δήμαρχος Αθήνας

Ο Χάρης Δούκας ήταν ομιλητής στο 3ο Πανελλήνιο Forum Πολιτισμού που διοργάνωσε Ομοσπονδίας Συλλόγων Αιγιαλείας!

05 Οκτ. 2025 13:04
Pelop News

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ήρθε το Σάββατο στο Αίγιο, προσκεκλημένος ως ομιλητής στο 3ο Πανελλήνιο Forum Πολιτισμού στο Αίγιο, μία εντυπωσιακή εκδήλωση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αιγιαλείας!

Είχε θερμές συνομιλίες με αρκετούς φορείς και πολίτες, ανάμεσά τους τον δήμαρχο Αιγιάλειας Τ. Ανδριόπουλο και στελέχη της δημοτικής αρχής καθώς και τον πρόεδρο της ΠΕΣ κ. Σωτηρόπουλο.
