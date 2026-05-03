Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη στα Τριπόταμα ΦΩΤΟ

Μετά τα Καλάβρυτα, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, έκανε περιοδεία στα Τρίποταμα Αχαΐας συνδεόμενος από πολιτευτές και στελέχη της Ν.Ε. Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ και μιλώντας με πολίτες.

Για την επίσκεψη εξέδωσε ανακοίνωση την οποία ανέφερε: «Δεν είναι πάντα εύκολο να βρισκόμαστε με τους κατοίκους που μένουν μόνιμα στα Τριπόταμα και στα γειτονικά χωριά των ενοτήτων Παιων & Αροανίας.

Χθες το μεσημέρι είχαμε την χαρά να συναντηθούμε μαζί τους στο καφέ Square και να συζητήσουμε για όλα τα θέματα που τους απασχολούν στην καθημερινότητα τους και να ακούσουν από τον ευρωβουλευτή μας Γιάννη Μανιάτη το πρόγραμμα και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Η εγκατάλειψη της εθνικής οδού 111, οι ελλείψεις μόνιμων γιατρών στο κέντρο υγείας & η απαξίωση της επαρχίας ήταν τα κύρια ζητήματα που έθεσαν όσοι πήραν το λόγο.

Δεν υπάρχουν κάτοικοι δύο ταχυτήτων στο νομό μας, όλοι ανεξαιρέτως της απόστασης από τα μεγάλα αστικά κέντρα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό κράτος και τις δομές που διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα ζωής».

