Επισκεψιμότητα στα Καλάβρυτα, αλλά λείπουν οι σκιέρ

Ούτε και το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς αναμένεται να πέσει χιόνι ικανό για να ανοίξουν οι πίστες στο Χιονοδρομικό

30 Δεκ. 2025 18:53
Pelop News

Μπορεί να υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα στην περιοχή των Καλαβρύτων τις ημέρες των Χριστουγέννων, ωστόσο είναι λίγο χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι.

Οπως αναφέρουν αυτοί που γνωρίζουν, αυτό συμβαίνει γιατί λείπουν οι σκιέρ που είχαν πάει πέρυσι, καθώς ήταν ανοιχτές οι πίστες του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, σε αντίθεση με φέτος που είναι ανοιχτό μόνο για όσους θέλουν να κάνουν βόλτα στο σάλε και όχι σκι.

 

