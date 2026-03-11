Επιστολή Πιερρακάκη στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Οι προτεραιότητες του Eurogroup

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με στόχο να ενημερώσει για τις πρόσφατες εργασίες του Eurogroup και τις προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος ενόψει της Συνόδου Κορυφής στις 19 Μαρτίου.

Στην επιστολή, ο κ. Πιερρακάκης τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των παγκόσμιων οικονομικών ανισορροπιών μέσω διεθνούς συνεργασίας, την προώθηση της ψηφιακής χρηματοδότησης και την επιτάχυνση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Οικονομικά θεμελιώδη και διεθνείς προκλήσεις

Ο πρόεδρος του Eurogroup επισημαίνει ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της ζώνης του ευρώ παραμένουν ισχυρά, με χαμηλή ανεργία και πληθωρισμό κοντά στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παράλληλα, σημειώνει ότι η περιοχή λειτουργεί σε ένα αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον, με τις γεωπολιτικές εντάσεις, όπως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους για την οικονομική σταθερότητα.

Το Eurogroup παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και είναι έτοιμο να συντονίσει πολιτικές απαντήσεις με τα κράτη-μέλη όταν απαιτηθεί.

Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ

Η επιστολή υπογραμμίζει τη σημασία της σταθερότητας και της ελκυστικότητας του ευρώ, το οποίο πλέον χρησιμοποιείται σε 21 κράτη-μέλη μετά την ένταξη της Βουλγαρίας. Ο κ. Πιερρακάκης επισημαίνει την ανάγκη διατήρησης της εμπιστοσύνης στο κοινό νόμισμα και την προώθηση στρατηγικών πολιτικών όπως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και το ψηφιακό ευρώ.

Ψηφιακή χρηματοδότηση

Ο πρόεδρος του Eurogroup τονίζει ότι η ψηφιακή χρηματοδότηση, οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (DLT) και τα stablecoins μπορούν να βελτιώσουν τη διασύνδεση αγορών, μειώνοντας το κόστος κεφαλαίου και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, η διατήρηση της σταθερότητας στο ψηφιακό χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα παραμένει προτεραιότητα για τη νομισματική κυριαρχία και ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Δημοσιονομική βιωσιμότητα

Η επιστολή υπογραμμίζει τη σημασία του δημοσιονομικού συντονισμού για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, την υποστήριξη στρατηγικών επενδύσεων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της ζώνης του ευρώ. Οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα, την προώθηση ενεργειακής μετάβασης και την ενίσχυση των επενδυτικών προσπαθειών με σταθερό κανονιστικό περιβάλλον.

Ο κ. Πιερρακάκης καταλήγει ότι η προσήλωση σε υγιείς πολιτικές και η εμβάθυνση της οικονομικής ολοκλήρωσης παραμένουν κρίσιμες για την ευημερία της Ευρώπης σε ένα αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον.

