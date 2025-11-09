Επιστρέφουν τα δρομολόγιο Μποζαϊτικα-Ρίο- ανακοίνωση της Hellenic train

Η έναρξη των δρομολογίων θα γίνει από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

Επιστρέφουν τα δρομολόγιο Μποζαϊτικα-Ρίο- ανακοίνωση της Hellenic train
09 Νοέ. 2025 16:05
Pelop News

Θετικά νέα για τους κατοίκους της Πάτρας το γεγονός ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train από την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου επανέρχονται τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Μποζαΐτικα  – Ρίο, στη γραμμή Άγιος Ανδρέας- Ρίο- Άγιος Ανδρέας του Προαστιακού.

Η ανακοίνωση: «Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από αύριο Δευτέρα 10 Νοεμβρίου επανέρχονται τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Μποζαΐτικα  – Ρίο, στη γραμμή Άγιος Ανδρέας- Ρίο- Άγιος Ανδρέας του Προαστιακού Πάτρας, μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών που πραγματοποίησε  ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών».
