Επιστρέφουν τα δρομολόγιο Μποζαϊτικα-Ρίο- ανακοίνωση της Hellenic train

Θετικά νέα για τους κατοίκους της Πάτρας το γεγονός ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train από την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου επανέρχονται τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Μποζαΐτικα – Ρίο, στη γραμμή Άγιος Ανδρέας- Ρίο- Άγιος Ανδρέας του Προαστιακού.

Η ανακοίνωση: «Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από αύριο Δευτέρα 10 Νοεμβρίου επανέρχονται τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Μποζαΐτικα – Ρίο, στη γραμμή Άγιος Ανδρέας- Ρίο- Άγιος Ανδρέας του Προαστιακού Πάτρας, μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών που πραγματοποίησε ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών».

