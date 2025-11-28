Επιστροφή ενοικίου: 886.883 δικαιούχοι πληρώνονται από σήμερα – Τα τελικά ποσά και ο μέσος όρος

Ξεκίνησε σήμερα η καταβολή της επιστροφής ενός μηνιαίου ενοικίου σε πάνω από 886.000 νοικοκυριά, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 199,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Επιστροφή ενοικίου: 886.883 δικαιούχοι πληρώνονται από σήμερα - Τα τελικά ποσά και ο μέσος όρος
28 Νοέ. 2025 13:27
Pelop News

Ο συνολικός αριθμός των τελικών δικαιούχων της επιστροφής ενός ενοικίου ανέρχεται σε 886.883, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Όπως ανακοίνωσε, το συνολικό ποσό που έχει εγκριθεί για καταβολή φτάνει τα 199,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το μέτρο είχε αρχικά προϋπολογιστεί στα 230 εκατομμύρια ευρώ, με εκτιμώμενους περίπου 900.000 δυνητικούς δικαιούχους βάσει των μισθωτηρίων του 2024 και των φετινών δηλώσεων εισοδήματος στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ. Ωστόσο, όπως προέκυψε από τις διασταυρώσεις των στοιχείων, ο τελικός αριθμός των πολιτών που πληρούν τα κριτήρια είναι μικρότερος, με αποτέλεσμα να μην εξαντληθεί το σύνολο του κονδυλίου.

Με βάση τα δεδομένα, κάθε δικαιούχος θα λάβει κατά μέσο όρο 225 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο μίσθωμα που έχει δηλωθεί για κύρια ή φοιτητική κατοικία. Η τελική επιδότηση προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ φτάνει έως τα 800 ευρώ. Σε περιπτώσεις όπου ένα νοικοκυριό ενοικιάζει και κύρια και φοιτητική κατοικία, το συνολικό ποσό μπορεί να ανέλθει στα 1.600 ευρώ.

Η πληρωμή των ποσών ξεκίνησε σήμερα το πρωί και θα ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου. Τα χρήματα πιστώνονται αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) των δικαιούχων, όπως έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE, και θα εμφανίζονται σταδιακά ανάλογα με την τράπεζα.

Η διαδικασία δεν απαιτεί αίτηση, καθώς η ΑΑΔΕ έχει πραγματοποιήσει αυτόματη διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα των ποσών και των δικαιούχων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:16 Πάτρα: Μαθητές του 32ου Δημοτικού προσφέρουν αγάπη σε συμπολίτες μέσα από κατασκευές τους
15:08 Νέα συνεργασία του Κώστα Βικάτου με την ΕΡΤ: Πλάνα drone μέσα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου
15:03 Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αστυνομικός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων για την υπόθεση Γρίβα
15:00 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Διαβουλεύσεις για το νέο ΔΣ – Πρώτη δημόσια εμφάνιση στη γιορτή του Αγίου Ανδρέα
14:53 Κακοκαιρία Adel: Τριήμερα ύψη βροχής-ρεκόρ σε όλη τη χώρα – Γιατί η Αττική πλημμύρισε με μόλις 40 χιλιοστά
14:45 Πάτρα: Συγκλονίζει η απώλεια της 26χρονης Δήμητρας – Δεύτερο πλήγμα για την οικογένεια Λιόπετα
14:43 Αγριογούρουνο στους δρόμους του Περιστερίου: Viral βίντεο με το απρόσμενο «περαστικό»
14:40 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό λόγω εργασιών στη σήραγγα Καλυδώνας
14:33 Μενίδι: Η μητέρα άρπαξε τη 14χρονη από τα μαλλιά και τη γρονθοκόπησε στην κοιλιά – Νέα στοιχεία για το περιστατικό που οδήγησε σε αποβολή
14:19 ΖΩΝΤΑΝΑ Στον παλμό της νέας γενιάς: Μητσοτάκης και Μέτσολα ανοίγουν διάλογο στην Εθνική Πινακοθήκη
14:13 Μήνυμα από το Μαξίμου: Η ΕΕ χρειάζεται ώριμες αποφάσεις – Μητσοτάκης και Μέτσολα σε κοινή γραμμή
14:09 H επίσημη αφίσα της 27ης Πανελλήνιας Χειμερινής Συνάντησης Vespa που θα γίνει στην Πάτρα
14:09 Τασούλας – Μέτσολα στο Προεδρικό: «Η Ευρώπη χρειάζεται ενότητα και στρατηγική αυτονομία»
13:59 Βελεστίνο: Επίθεση από μοσχάρι έστειλε 60χρονο κτηνοτρόφο στο νοσοκομείο
13:55 Με το βλέμμα προς τις Βρυξέλλες: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup
13:47 Τέσσερις στρατιώτες τραυματίστηκαν από πτώση κεραυνού στο Μεσολόγγι
13:45 Η Finos Film «ψωνίζει» Black Friday με ένα απολαυστικό throwback βίντεο
13:38 Πάτρα: Άσκηση μερικής εκκένωσης και ετοιμότητας στο Καραμανδάνειο στις 4 Δεκεμβρίου
13:27 Επιστροφή ενοικίου: 886.883 δικαιούχοι πληρώνονται από σήμερα – Τα τελικά ποσά και ο μέσος όρος
13:25 Ανατροπή σε σοκαριστικό θάνατο 16χρονου σε εκδρομή κάμπινγκ – Είχε φάει λουκάνικα και “έφυγε” τρία λεπτά μετά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ