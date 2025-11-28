Επιστροφή ενοικίου: 886.883 δικαιούχοι πληρώνονται από σήμερα – Τα τελικά ποσά και ο μέσος όρος

Ο συνολικός αριθμός των τελικών δικαιούχων της επιστροφής ενός ενοικίου ανέρχεται σε 886.883, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Όπως ανακοίνωσε, το συνολικό ποσό που έχει εγκριθεί για καταβολή φτάνει τα 199,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το μέτρο είχε αρχικά προϋπολογιστεί στα 230 εκατομμύρια ευρώ, με εκτιμώμενους περίπου 900.000 δυνητικούς δικαιούχους βάσει των μισθωτηρίων του 2024 και των φετινών δηλώσεων εισοδήματος στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ. Ωστόσο, όπως προέκυψε από τις διασταυρώσεις των στοιχείων, ο τελικός αριθμός των πολιτών που πληρούν τα κριτήρια είναι μικρότερος, με αποτέλεσμα να μην εξαντληθεί το σύνολο του κονδυλίου.

Με βάση τα δεδομένα, κάθε δικαιούχος θα λάβει κατά μέσο όρο 225 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο μίσθωμα που έχει δηλωθεί για κύρια ή φοιτητική κατοικία. Η τελική επιδότηση προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ φτάνει έως τα 800 ευρώ. Σε περιπτώσεις όπου ένα νοικοκυριό ενοικιάζει και κύρια και φοιτητική κατοικία, το συνολικό ποσό μπορεί να ανέλθει στα 1.600 ευρώ.

Η πληρωμή των ποσών ξεκίνησε σήμερα το πρωί και θα ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου. Τα χρήματα πιστώνονται αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) των δικαιούχων, όπως έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE, και θα εμφανίζονται σταδιακά ανάλογα με την τράπεζα.

Η διαδικασία δεν απαιτεί αίτηση, καθώς η ΑΑΔΕ έχει πραγματοποιήσει αυτόματη διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα των ποσών και των δικαιούχων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



