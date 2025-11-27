Επιστροφή ενοικίου: Κίνδυνος απώλειας για χιλιάδες δικαιούχους, επείγουσα ειδοποίηση της ΑΑΔΕ, δείτε τι πρέπει να κάνετε

Σήμα κινδύνου προς χιλιάδες δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου απευθύνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς πολλοί κινδυνεύουν να μην λάβουν τα χρήματα που δικαιούνται. Οι πληρωμές της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθούν σήμερα το απόγευμα, ωστόσο αρκετοί πολίτες δεν θα δουν πίστωση στον τραπεζικό τους λογαριασμό, λόγω μη δήλωσης του απαραίτητου ΙΒΑΝ.

Ενόψει των επερχόμενων πληρωμών, η ΑΑΔΕ καλεί περισσότερους από 100.000 δικαιούχους να καταχωρήσουν έγκαιρα λογαριασμό ΙΒΑΝ, προκειμένου να λάβουν χωρίς καθυστερήσεις επιστροφές φόρου και επιδοτήσεις.

Πώς να δηλώσουν ΙΒΑΝ οι δικαιούχοι

Οι πολίτες που δεν έχουν καταχωρήσει λογαριασμό μπορούν να το πράξουν μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet. Στη συνέχεια επιλέγουν «Μητρώο & Επικοινωνία» και κατόπιν «Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ». Ο λογαριασμός πρέπει να είναι ενεργός και στο όνομα του δικαιούχου.

Πάνω από 100.000 πολίτες θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα από την ΑΑΔΕ, μεταξύ των οποίων περίπου 70.000 δικαιούχοι επιστροφής φόρου και 30.000 δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου.

Για υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521 (χωρίς χρέωση), Δευτέρα–Παρασκευή, 07:00–20:00

Ψηφιακά, 24 ώρες το 24ωρο, επιλέγοντας τις σχετικές κατηγορίες θεμάτων Μητρώου

Σήμερα η πληρωμή της επιστροφής ενοικίου

Η πίστωση της επιστροφής ενοικίου στους δικαιούχους θα γίνει σήμερα το απόγευμα, με τα ποσά να είναι διαθέσιμα άμεσα από ΑΤΜ. Όσοι επιθυμούν να εξυπηρετηθούν σε κατάστημα θα μπορούν να λάβουν το ποσό από αύριο, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Από φέτος και κάθε Νοέμβριο, το κράτος θα καταβάλλει ετήσια επιστροφή ενοικίου για κύρια ή φοιτητική κατοικία, στον λογαριασμό του ενοικιαστή. Σύμφωνα με τα στοιχεία των δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2024, επιστρέφεται το 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος μισθώματος.

Το μέγιστο ύψος επιστροφής για την κύρια κατοικία φτάνει τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τη φοιτητική κατοικία, το ανώτατο ποσό επιστροφής είναι επίσης 800 ευρώ. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή άλλους φορείς.

Κριτήρια δικαιούχων επιστροφής ενοικίου

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια:

Άγαμοι: μέγιστο εισόδημα 20.000 ευρώ

Έγγαμοι/σύμφωνο συμβίωσης: όριο 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά παιδί

Μονογονεϊκές οικογένειες: όριο 31.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Για την κύρια κατοικία, η συνολική αξία της οικογενειακής περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Για τη φοιτητική κατοικία δεν προβλέπεται περιουσιακό κριτήριο.

