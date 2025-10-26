«Επιστροφή ενοικίου»: Ποιοι δικαιούνται έως 800 ευρώ, πότε θα μπουν

Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των πρώτων ποσών από τη νέα «επιστροφή ενοικίου», σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΑΔΕ. Οι διασταυρώσεις στοιχείων προχωρούν με ταχείς ρυθμούς, ώστε η πρώτη φάση πληρωμών να γίνει εντός του μήνα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.

Πόσα χρήματα θα λάβουν οι δικαιούχοι

Η ενίσχυση φτάνει έως και τα 800 ευρώ.

Προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.

Το ποσό υπολογίζεται με βάση το δηλωμένο μίσθωμα και αφορά κύρια κατοικία ή φοιτητικό σπίτι που ενοικιάστηκε μέσα στο 2024.

Για φοιτητές, το επίδομα δίνεται ξεχωριστά, ακόμα κι αν το μισθωτήριο είναι στο όνομα γονέα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα στην «επιστροφή ενοικίου» έχουν όσοι:

έχουν έγκυρο μισθωτήριο στο myAADE,

πληρούν τα εισοδηματικά όρια των 20.000 € για άγαμους και 28.000 € για ζευγάρια (με προσαύξηση ανά παιδί),

δεν υπερβαίνουν τα καθορισμένα περιουσιακά όρια σε ακίνητα.

Όσοι δεν δήλωσαν έγκαιρα το μισθωτήριο, ενδέχεται να πληρωθούν σε επόμενη φάση ή να εξαιρεθούν.

Η υπηρεσία θα κάνει ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για να εντοπίσει τυχόν ασυμφωνίες ανάμεσα σε δηλωμένα και πραγματικά στοιχεία.

Σε περιπτώσεις μερικής πληρωμής ή μη καταβολής ενοικίου, το ποσό της ενίσχυσης μπορεί να μειωθεί ή να απορριφθεί.

