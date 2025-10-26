«Επιστροφή ενοικίου»: Ποιοι δικαιούνται έως 800 ευρώ, πότε θα μπουν
Η «επιστροφή ενοικίου» εφαρμόζεται πιλοτικά για το 2025 και αποσκοπεί στην ανακούφιση των ενοικιαστών, στον έλεγχο της αγοράς κατοικίας και στην καταπολέμηση της αδήλωτης μίσθωσης.
Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των πρώτων ποσών από τη νέα «επιστροφή ενοικίου», σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΑΔΕ. Οι διασταυρώσεις στοιχείων προχωρούν με ταχείς ρυθμούς, ώστε η πρώτη φάση πληρωμών να γίνει εντός του μήνα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.
Πόσα χρήματα θα λάβουν οι δικαιούχοι
- Η ενίσχυση φτάνει έως και τα 800 ευρώ.
- Προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.
- Το ποσό υπολογίζεται με βάση το δηλωμένο μίσθωμα και αφορά κύρια κατοικία ή φοιτητικό σπίτι που ενοικιάστηκε μέσα στο 2024.
- Για φοιτητές, το επίδομα δίνεται ξεχωριστά, ακόμα κι αν το μισθωτήριο είναι στο όνομα γονέα.
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Δικαίωμα στην «επιστροφή ενοικίου» έχουν όσοι:
- έχουν έγκυρο μισθωτήριο στο myAADE,
- πληρούν τα εισοδηματικά όρια των 20.000 € για άγαμους και 28.000 € για ζευγάρια (με προσαύξηση ανά παιδί),
- δεν υπερβαίνουν τα καθορισμένα περιουσιακά όρια σε ακίνητα.
Όσοι δεν δήλωσαν έγκαιρα το μισθωτήριο, ενδέχεται να πληρωθούν σε επόμενη φάση ή να εξαιρεθούν.
Η υπηρεσία θα κάνει ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για να εντοπίσει τυχόν ασυμφωνίες ανάμεσα σε δηλωμένα και πραγματικά στοιχεία.
Σε περιπτώσεις μερικής πληρωμής ή μη καταβολής ενοικίου, το ποσό της ενίσχυσης μπορεί να μειωθεί ή να απορριφθεί.
