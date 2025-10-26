«Επιστροφή ενοικίου»: Ποιοι δικαιούνται έως 800 ευρώ, πότε θα μπουν

Η «επιστροφή ενοικίου» εφαρμόζεται πιλοτικά για το 2025 και αποσκοπεί στην ανακούφιση των ενοικιαστών, στον έλεγχο της αγοράς κατοικίας και στην καταπολέμηση της αδήλωτης μίσθωσης.

 

Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των πρώτων ποσών από τη νέα «επιστροφή ενοικίου», σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΑΔΕ. Οι διασταυρώσεις στοιχείων προχωρούν με ταχείς ρυθμούς, ώστε η πρώτη φάση πληρωμών να γίνει εντός του μήνα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.

Πόσα χρήματα θα λάβουν οι δικαιούχοι

  • Η ενίσχυση φτάνει έως και τα 800 ευρώ.
  • Προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.
  • Το ποσό υπολογίζεται με βάση το δηλωμένο μίσθωμα και αφορά κύρια κατοικία ή φοιτητικό σπίτι που ενοικιάστηκε μέσα στο 2024.
  • Για φοιτητές, το επίδομα δίνεται ξεχωριστά, ακόμα κι αν το μισθωτήριο είναι στο όνομα γονέα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι 

Δικαίωμα στην «επιστροφή ενοικίου» έχουν όσοι:

  • έχουν έγκυρο μισθωτήριο στο myAADE,
  • πληρούν τα εισοδηματικά όρια των 20.000 € για άγαμους και 28.000 € για ζευγάρια (με προσαύξηση ανά παιδί),
  • δεν υπερβαίνουν τα καθορισμένα περιουσιακά όρια σε ακίνητα.

Όσοι δεν δήλωσαν έγκαιρα το μισθωτήριο, ενδέχεται να πληρωθούν σε επόμενη φάση ή να εξαιρεθούν.

Η υπηρεσία θα κάνει ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για να εντοπίσει τυχόν ασυμφωνίες ανάμεσα σε δηλωμένα και πραγματικά στοιχεία.

Σε περιπτώσεις μερικής πληρωμής ή μη καταβολής ενοικίου, το ποσό της ενίσχυσης μπορεί να μειωθεί ή να απορριφθεί.

 
