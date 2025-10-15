Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι κινδυνεύουν με αποκλεισμό από το πρόγραμμα

Σε λίγες εβδομάδες αναμένεται η καταβολή της «επιστροφής ενοικίου» στους δικαιούχους, ωστόσο δεν θα λάβουν όλοι τα ποσά ταυτόχρονα. Ενώ ορισμένοι ενοικιαστές θα πληρωθούν αυτόματα, άλλοι θα χρειαστεί να περιμένουν περισσότερο, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, όσοι έχουν συμπληρώσει τον κωδικό 081 στη φορολογική δήλωση και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια έως τις 30 Νοεμβρίου, θα δουν την ενίσχυση να πιστώνεται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Ποιοι εξαιρούνται από την επιστροφή ενοικίου

Δικαιούχοι που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια δεν θα λάβουν την ενίσχυση. Συγκεκριμένα:

Για άγαμους, το μέγιστο εισόδημα ορίζεται σε 20.000 ευρώ .

Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το ανώτατο όριο ανέρχεται σε 28.000 ευρώ , αυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Ως προς την ακίνητη περιουσία, η συνολική αξία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος. Για τη φοιτητική κατοικία δεν υπάρχει περιουσιακό όριο.

Καθυστερήσεις και αποβολές

Ενοικιαστές που πληρούν τα κριτήρια αλλά δεν δήλωσαν σωστά τον αριθμό του μισθωτηρίου στο Ε1, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις. Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει διασταυρωτικούς ελέγχους, και εφόσον τα στοιχεία ταυτοποιηθούν μέσω του αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβληθεί κανονικά.

Ωστόσο, όσοι υποβάλουν ψευδή στοιχεία κινδυνεύουν με επιστροφή του ποσού με επιτόκιο 8,76% και αποκλεισμό από το πρόγραμμα για τρία έτη.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Η «επιστροφή ενοικίου» θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο και αφορά τόσο την κύρια κατοικία όσο και τη φοιτητική. Το ποσό αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος ενοικίου.

Το ανώτατο ποσό για κύρια ή φοιτητική κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, χωρίς δυνατότητα συμψηφισμού με χρέη προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία.

