Επιστροφή ενός ενοικίου: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής από τον Πιερρακάκη

Όπως δήλωσε ο υπουργός τα λεφτά θα καταβληθούν στις 30 Νοεμβρίου, με το 80% των ενοικιαστών να λαμβάνουν την ενίσχυση. «Έχουμε επιστροφή ενός ενοικίου στις 30 Νοεμβρίου στο 80% των ενοικιαστών.

Επιστροφή ενός ενοικίου: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής από τον Πιερρακάκη
21 Οκτ. 2025 15:13
Pelop News

Την ημερομηνία πληρωμής για τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα το πρωί (21.10.2025) στον ΣΚΑΪ.

Όπως δήλωσε ο υπουργός τα λεφτά θα καταβληθούν στις 30 Νοεμβρίου, με το 80% των ενοικιαστών να λαμβάνουν την ενίσχυση. «Έχουμε επιστροφή ενός ενοικίου στις 30 Νοεμβρίου στο 80% των ενοικιαστών. Έχουμε 250 ευρώ στους συνταξιούχους τέλος Νοεμβρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Να σημειωθεί πως επειδή η 30η Νοεμβρίου, είναι Κυριακή, οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα από το απόγευμα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, όπως συμβαίνει συνήθως με επιδόματα και συντάξεις.

Το μέτρο αφορά πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές και το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, ωστόσο χιλιάδες ενοικιαστές κινδυνεύουν να μείνουν εκτός.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:25 Καστοριά: Νεκρός 76χρονος σε τροχαίο στην Επαρχιακή Οδό προς Αμύνταιο
15:13 Επιστροφή ενός ενοικίου: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής από τον Πιερρακάκη
15:08 Περιβάλλον με Υπογραφή Ανδρικόπουλος – Μια τοπική αλυσίδα δείχνει τον δρόμο της βιωσιμότητας
15:00 Αναταραχές στα χειρουργεία του «Αγ. Ανδρέα»: «Τηρήστε τον κανονισμό»
14:59 «Πανδημία παραπληροφόρησης»: Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας στηρίζει τη δημιουργία Γραφείου Fake News για τη Δημόσια Υγεία
14:55 Σφοδρή επίθεση Βελόπουλου σε Κακλαμάνη: «Μεσολάβησε για να ευνοηθεί ο Φλώρος»
14:52 Νέα γεώτρηση στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»: Οριστική λύση στο πρόβλημα νερού με υπογραφή Χαρδαλιά
14:49 Η Lidl Ελλάς τρέχει ξανά ως Μεγάλος Χορηγός στον 13ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης
14:48 «Έπραξαν όπως όφειλαν»: Η απάντηση της ΕΛΑΣ για τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό
14:40 Τρίκαλα: Τι κατέθεσε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του – «Το είχα σκεφθεί από παλιά»
14:26 Φορτηγό «κόλλησε» στα Εξάρχεια προκαλώντας ζημιές σε εννέα αυτοκίνητα – Κομφούζιο στην Καλλιδρομίου
14:21 Με συναυλία ολοκληρώνεται το αφιερωματικό τετραήμερο στον «Μίκη Θεοδωράκη»
14:16 Αλέξης Τσίπρας: «Ο Μητσοτάκης συμπεριφέρεται σαν ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη – Ιδιοκτήτης είναι ο λαός»
14:11 Απογραφή ανελκυστήρων: Υποχρεωτική, δωρεάν και σε εξέλιξη – Προθεσμία έως 30 Νοεμβρίου 2025
14:07 Μητσοτάκης: «Διπλή γιορτή για τα 50 χρόνια του Ιδρύματος Ωνάση και το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο» ΒΙΝΤΕΟ
14:00 Ροταριανός Ομιλος Πάτρα: Λαμπρή εκδήλωση και ενόψει επετείου
13:58 Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά την επέτειο του «ΟΧΙ» – Ο Β. Κικίλιας εκπρόσωπος της κυβέρνησης
13:53 Φάμελλος από την Κομοτηνή: «Η ελληνική περιφέρεια εκπέμπει SOS – Χρειαζόμαστε ενίσχυση της μεταποίησης»
13:45 Υγειονομική βόμβα στην Κέρκυρα: 1.500 τόνοι καμένων τροφίμων απειλούν τη δημόσια υγεία
13:40 Φρίκη στα Τρίκαλα: 18χρονος στραγγάλισε τη μητέρα του και κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ