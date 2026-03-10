Επιστροφή Μάκη Γιατρά στον Προμηθέα!

H είδηση είναι η επιστροφή του πατρινού τεχνικού στην ομάδα

Επιστροφή Μάκη Γιατρά στον Προμηθέα!
10 Μαρ. 2026 18:06
Pelop News

Ο Μάκης Γιατράς επιστρέφει στον Προμηθέα!

Ο προπονητής που έχει συνδέσει το όνομά του με την πατρινή ομάδα ανέλαβε υπεύθυνος αγωνιστικού τμήματος (!) και θα έχει άμεση συνεργασία με τον Μάριο Μπατή, που θα είναι ο νέος προπονητής.

Ο Μπατής ενσωματώθηκε στο τεχνικό επιτελείο του Προμηθέα τον Δεκέμβριο του 2025.

Είναι παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής και από το 1999 έως και το 2020 που κρέμασε τα μπασκετικά του παπούτσια αγωνίστηκε σε Πανιώνιο, Ηράκλειο, Νήαρ Ηστ, Ηλυσιακό, Ολύμπια Λάρισας, Μαρούσι, Απόλλωνα Πάτρας, Φάρο Κερατσινίου, Ιωνικό Νίκαιας και Μεγαρίδα.

Μετά την απόσυρσή του από τη δράση, ο Μπατής ασχολήθηκε με την προπονητική και τη σεζόν 2020-21 εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο του Ιωνικού. Τη σεζόν 2021-22 εργάστηκε ως βοηθός στην ΑΕΚ, εκεί όπου για μεγάλο διάστημα συμπορεύτηκε με τον Σεγκούρα, με τον οποίον δούλεψε ξανά τη σεζόν 2023-24 στον Κολοσσό Ρόδου.

Το 2025 εργάστηκε στο Μαρούσι, αναλαμβάνοντας και χρέη πρώτου προπονητή, βοηθώντας το να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία.

Παράλληλα, έχει βρεθεί και στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ελλάδας το 2023.

