Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναιγιάλειο

26 Δεκ. 2025 15:15
Pelop News

Μετά την επιστροφή της αποστολής από την Καλαμάτα, το βράδυ της Κυριακής, οι ποδοσφαιριστές του Παναιγιάλειου πήραν τις απαραίτητες ανάσες, προκειμένου να περάσουν τις ημέρες των Χριστουγέννων με τους αγαπημένους τους ανθρώπους.

Το ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναιγιαλείου πήρε ρεπό από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου.

• Αύριο Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου, οι Μελανόλευκοι επιστρέφουν στο γήπεδο, καθώς ακολουθεί αγωνιστική δράση.

Απο εκεί και πέρα, την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου, η Κ19 του Παναιγιαλείου αγωνίζεται στην Πάτρα, στο εξ αναβολής παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Δαβουρλή.

Παράλληλα, στις 3 Ιανουαρίου, η ανδρική ομάδα μπαίνει στη «μάχη» του Κυπέλλου Αχαΐας, αντιμετωπίζοντας στην Πάτρα τον Εθνικό Σαγεΐκων, στο πρώτο παιχνίδι της νέας χρονιάς.

• Η τελευταία προπόνηση του 2025 θα πραγματοποιηθεί το πρωί της 31ης Δεκεμβρίου, ενώ την 1η Ιανουαρίου όλοι οι ποδοσφαιριστές θα έχουν ρεπό. Από τις 2 Ιανουαρίου οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά, με φόντο τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

