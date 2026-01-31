Επιστροφή του Αντόνιο Μπαντέρας με το σκοτεινό υπερφυσικό θρίλερ «Unmerciful Good Fortune»

Ο δημοφιλής ηθοποιός Αντόνιο Μπαντέρας επιστρέφει στον κινηματογράφο με το σκοτεινό υπερφυσικό θρίλερ «Unmerciful Good Fortune»

Με ένα λαμπερό καστ, στο οποίο συμμετέχει και ο Αντόνιο Μπαντέρας, και μια σκοτεινή, μεταφυσική πλοκή, το «Unmerciful Good Fortune» υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό. Η ταινία της 308 Entertainment αποτελεί την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου θεατρικού έργου του Έντουιν Σάντσες και επικεντρώνεται στη Maritza Cruz, μια κορυφαία δικηγόρο στον κύκλο των διασημοτήτων.

Ωστόσο, «η ζωή της ανατρέπεται όταν αναλαμβάνει μια πολύκροτη υπόθεση που μονοπωλεί τα πρωτοσέλιδα: μια νεαρή γυναίκα κατηγορείται για μια σειρά από στυγερά εγκλήματα. Η υπόθεση παίρνει μια απρόσμενη τροπή όταν η κατηγορούμενη ισχυρίζεται ότι διαθέτει μεταφυσικές δυνάμεις, ενώ δικαιολόγησε τις πράξεις της υποστηρίζοντας ότι σκότωνε για να γλιτώσει τα θύματά της από μια ακόμη πιο εφιαλτική κατάληξη. Η αποκάλυψη αυτή βυθίζει τη Maritza σε ένα τεράστιο ηθικό δίλημμα».

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Αντόνιο Μπαντέρας είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στο καστ, στο πλευρό των Ροζάριο Ντόσον, Σκοτ Ίστγουντ και Σούζαν Σάραντον. Το φιλμ αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο σε ταινία μεγάλου μήκους της βετεράνου μοντέρ Τίρσα Χάκσο, η οποία υπογράφει και το σενάριο.

Antonio Banderas Joins Rosario Dawson, Scott Eastwood & Susan Sarandon In ‘Unmerciful Good Fortune’ https://t.co/9xDZFvPQb8 — Deadline (@DEADLINE) January 28, 2026

Η σκηνοθέτης δήλωσε ενθουσιασμένη για τη συνεργασία: «Αστειευόμαστε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ότι έχουμε μια «ομάδα-φωτιά». Το ταλέντο που συγκεντρώνεται σε αυτή την ταινία είναι συγκλονιστικό. Είναι το ιδανικό καστ για να αφηγηθούμε αυτή τη σκοτεινή, λυρική ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο ψυχολογικό και το υπερφυσικό. Πέρα από το αστείρευτο ταλέντο του, η γνωριμία μου με τον Αντόνιο και η επαφή με το έργο του στην Ισπανία, ξεκλείδωσαν τις προοπτικές της ταινίας με τρόπους που δεν είχα φανταστεί».

Σύμφωνα με το Deadline, o Τομ ΝτεΣάντο θα αναλάβει την παραγωγή μαζί με την Ντόσον και τους Κόρεϊ Γουίλιαμ Λαρτζ, Τζόρνταν Γουίλσον και Μπράιαν Κίρχοφ.

Η χρηματοδότηση του «Unmerciful Good Fortune» καλύπτεται από το Playhouse Group, με επικεφαλής τον Lorcan Kavanagh, ενώ ο Gordon Bijelonic έχει χρέη εκτελεστικού παραγωγού.

