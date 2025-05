Επιτέλους δίνεται βοήθεια στην Γάζα-Φορτηγά διανέμουν τρόφιμα ΒΙΝΤΕΟ

Επιτέλους, μετά από δυόμισι μήνες (80 ημέρες) από την ημέρα που το Ισραήλ επέβαλε πλήρη αποκλεισμό στον παλαιστινιακό θύλακα, επιτέλους έχουμε παροχή βοηθείας στην Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο ΟΗΕ συγκέντρωσε τα φορτία περίπου 90 φορτηγών στο σημείο διέλευσης Κερέμ Σαλόμ και τα έστειλε στη Γάζα», ενημέρωσε σε ανακοίνωσή του ο Στεφάν Ντιζαρίκ, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Η βοήθεια που το Ισραήλ επιτρέπει να εισέλθει στη Γάζα είναι «σταγόνα στον ωκεανό» για τον ΟΗΕ, αναφορικά με τις ανάγκες του παλαιστινιακού λαού.

«Οι ισραηλινές αρχές είχαν επιτρέψει στις ομάδες μας να περάσουν μόνο από μια περιοχή που ήταν ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη, που θεωρούσαμε ότι ήταν ανασφαλής και όπου θεωρούσαμε ότι ήταν πολύ πιθανό να γίνουν λεηλασίες» συνέχισε ο Ντιζαρίκ.

Όσο για τις συζητήσεις με Ισραηλινούς αξιωματούχους για την εξεύρεση εναλλακτικών διαδρομών στο εσωτερικό της Γάζας, ανέφερε: «Έχουμε φέρει άδεια φορτηγά από διάφορα σημεία της Γάζας για να παραλάβουμε τις προμήθειες. Μερικά από αυτά τα φορτηγά έχουν ήδη γεμίσει. Είναι έτοιμα να ξεκινήσουν».

Some aid trucks entered and now the thief has stolen some of them.💔😭

Enough with the insults, oh world, we are tired and hungry💔😭https://t.co/3QvzR2F48X pic.twitter.com/5NGJEzW3z4

— 🇵🇸✌Mahmoud 🔻 (@GazaMahmoudGaza) May 22, 2025