Επιθεώρηση Eργασίας: Αύξηση στα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία, ti δείχνει

Τον Ιανουάριο τα πρόστιμα για παραβάσεις στην ψηφιακή κάρτα εργασίας ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ και στην αδήλωτη εργασία, ήταν σχεδόν τα μισά από αυτά του Φεβρουαρίου με 693.000 ευρώ.

14 Απρ. 2026 12:36
Pelop News

Αυξήθηκαν τα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία και ψηφιακή κάρτα εργασίας, ήταν τα 6 στα 10 πρόστιμα που επέβαλε η Επιθεώρηση Εργασίας τον Φεβρουάριο καθώς σε σύνολο προστίμων 4 εκατ. ευρώ τα 2,4 εκατ. ευρώ, ήταν για αυτές τις δυο παραβάσεις.

Τον Ιανουάριο τα πρόστιμα για παραβάσεις στην ψηφιακή κάρτα εργασίας ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ και στην αδήλωτη εργασία, ήταν σχεδόν τα μισά από αυτά του Φεβρουαρίου με 693.000 ευρώ.

Η μεγάλη αύξηση –έως και διπλασιασμού-  των παραβάσεων και των προστίμων για την αδήλωτη εργασία τον Φεβρουάριο του 2026 οφείλεται αφενός στην αύξηση των ελέγχων και αφετέρου στο γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς εξακολουθεί να κινείται στη ζώνη της παραβατικότητας και αποκαλύπτεται μόνον όταν γίνονται περισσότεροι έλεγχοι.

Η εποχικότητα πολλών δραστηριοτήτων που συνήθως χαρακτηρίζεται και από αδήλωτη απασχόληση, αλλά και το γεγονός ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις  (των 2 ή 3 ατόμων) είναι εκτός ψηφιακής κάρτας εργασίας, συμβάλουν στο να παραμένουν ενεργές πολλές εστίες ανασφάλιστης εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων και των παραβάσεων που εντόπισαν τον Φεβρουάριο  οι Επιθεωρητές Εργασίας:

-Στην κορυφή βρίσκεται η κατηγορία της αδήλωτης εργασίας, με πρόστιμα που ανέρχονται σε 1.207.500 ευρώ και 111 καταγεγραμμένες παραβάσεις, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα και την έκταση του φαινομένου.

-Ακολουθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας, με συνολικά πρόστιμα 1.232.900 ευρώ και 278 παραβάσεις, καταδεικνύοντας ότι, παρά την εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων ελέγχου, παραμένουν σημαντικά περιθώρια μη συμμόρφωσης.

-Σημαντικό ύψος προστίμων καταγράφεται για τη μη καταβολή δεδουλευμένων, επιδομάτων εορτών και λοιπών αποδοχών, με 309.125 ευρώ σε 163 παραβάσεις.

Πρόστιμα σχεδόν μισού εκατ.ευρώ επιβλήθηκαν για μια σειρά εξίσου σοβαρών παραβάσεων όπως η άρνηση εισόδου και παροχής στοιχείων σε ελεγκτικούς μηχανισμούς με ποινές 208.900 ευρώ για 104 περιπτώσεις, η μη τήρηση πινάκων προσωπικού με πρόστιμα 190.300 ευρώ για 117 παραβάσεις και η μη τήρηση υποχρεώσεων για ωράρια και άδειες με πρόστιμα 84.500 ευρώ σε 85 περιπτώσεις.

