Επιθεώρηση εργασίας: «Πρωταθλήτρια» στις παραβάσεις η εστίαση

Συνολικά επιβλήθηκαν 1.652 πρόστιμα, αντί 2.221 το καλοκαιρινό τρίμηνο του 2024, συνολικού ποσού 6.366.105 ευρώ, από 7.362.959 ευρώ πέρσι.

Επιθεώρηση εργασίας: «Πρωταθλήτρια» στις παραβάσεις η εστίαση
17 Σεπ. 2025 16:40
Pelop News

Αυξημένος κατά 10% είναι ο αριθμός των ελέγχων που πραγματοποίησε η Επιθεώρηση Εργασίας φέτος το καλοκαίρι σε επιχειρήσεις του τουριστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων, μεταφορών και ταξιδιωτικών πρακτορείων.

Πιο συγκεκριμένα, από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο έγιναν 8.141 έλεγχοι, έναντι 7.405 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επιβλήθηκαν 1.652 πρόστιμα, αντί 2.221 το καλοκαιρινό τρίμηνο του 2024, συνολικού ποσού 6.366.105 ευρώ, από 7.362.959 ευρώ πέρσι.

Οι περισσότεροι έλεγχοι (5.313) έγιναν σε επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης, όπου επιβλήθηκαν και οι υψηλότερες κυρώσεις: 1.137 πρόστιμα ποσού 4,55 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθησαν τα ξενοδοχεία (2.142 έλεγχοι, με 284 διοικητικές κυρώσεις ποσού 1,5 εκατ. ευρώ), οι μεταφορές (529 έλεγχοι, με 191 πρόστιμα ποσού 269.820 ευρώ) και οι επιχειρήσεις παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών (157 έλεγχοι, με 40 κυρώσεις ποσού 36.800 ευρώ).

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και επιδιώκουμε τη στόχευση των ελέγχων σε κλάδους με υψηλότερη παραβατικότητα, αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών μας και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων», σημειώνει ο διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργος Τζιλιβάκης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ