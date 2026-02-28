Επιθέσεις σε Ιράν: Στο στόχαστρο Χαμενεΐ και Πεζεσκιάν – Αναφορές για πλήγμα στο παλάτι του ανώτατου ηγέτη

Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τις συντονισμένες επιχειρήσεις Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν, με ισραηλινά μέσα να κάνουν λόγο για στοχευμένα πλήγματα στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Τεχεράνης.

Επιθέσεις σε Ιράν: Στο στόχαστρο Χαμενεΐ και Πεζεσκιάν – Αναφορές για πλήγμα στο παλάτι του ανώτατου ηγέτη
28 Φεβ. 2026 14:07
Pelop News

Σε κατάσταση έντονης αναταραχής βρίσκεται το Ιράν μετά τις συντονισμένες επιθέσεις που εξαπέλυσαν Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο των επιχειρήσεων με τις κωδικές ονομασίες «Επική Οργή» και «Βρυχηθμός του Λιονταριού».

Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, τα πρώτα κύματα πυραυλικών και αεροπορικών πληγμάτων είχαν ως στόχο την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Το ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, μετέδωσε ότι το παλάτι του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπέστη εκτεταμένες ζημιές, χωρίς να είναι σαφές αν ο ίδιος βρισκόταν εντός του κτιρίου τη στιγμή της επίθεσης.

Αναφορές της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης KAN υποστηρίζουν ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν τόσο ο Χαμενεΐ όσο και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Σε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, το KAN έκανε λόγο για «επιβεβαίωση από ισραηλινή πηγή» ότι τα δύο πρόσωπα ήταν στους βασικούς στόχους.

Δημοσιογράφος του ίδιου δικτύου ανέφερε επίσης το όνομα του Αλί Σαμχανί, συμβούλου του Χαμενεΐ και πρώην γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει επιβεβαίωση για το αν τα συγκεκριμένα πρόσωπα επλήγησαν.

Ισραηλινή πηγή ασφαλείας, σε ενημέρωση δημοσιογράφων, ανέφερε ότι «με την πρώτη ομοβροντία στοχεύσαμε υψηλόβαθμα πρόσωπα που εμπλέκονταν στα σχέδια καταστροφής του Ισραήλ», αποφεύγοντας να κατονομάσει συγκεκριμένα άτομα.

Κατά την ίδια πηγή, η απόφαση για την επίθεση συνδέεται με την επιτάχυνση του ιρανικού προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων. «Αναπτύσσουν δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους κάθε μήνα και ο ρυθμός παραγωγής γίνεται ολοένα και πιο ταχύς», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «θεαματική επέκταση ενός ήδη επικίνδυνου οπλοστασίου».

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από την Τεχεράνη για την κατάσταση της πολιτικής ηγεσίας, ενώ η ένταση στην περιοχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Η μεγάλη χασούρα και ζημιά για όσους τρώνε αφηρημένοι μπροστά στην τηλεόραση
22:39 Αυτοί είναι οι 20 καλύτεροι προορισμοί για το 2026, ποιοι είναι οι δυο ελληνικοί
22:19 Η κίνηση «κλειδί», ένα ποτήρι γάλα μετά την προπόνηση κάνει θαύματα στα οστά των 60χρονων
22:10 Νεκρός ο Χαμενεΐ υποστηρίζει ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ
22:00 Η Μέση Ανατολή στο χείλος της φωτιάς: Η κλιμάκωση πολέμου Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν έχουν συνέπειες σε Παγκόσμιο επίπεδο
21:50 Ο Ολυμπιακός με ανατροπή σε τελικό-θρίλερ πανηγύρισε το Κύπελλο
21:46 Ο Προμηθέας στον τελικό του Rising Stars
21:39 Καιρός: Η Άνοιξη μπαίνει με λιακάδα και λίγη συννεφιά
21:32 Η Ολυμπιάδα νίκησε την Πετρούπολη, αλλά «έχασε» βαθμό
21:24 Ασπροβάλτα: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του
21:11 Το μήνυμα του Ισραήλ: Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία μας
21:01 Ηττα από Νηρέα για τον «λειψό» Ερμή, «κλειδί» το πρώτο σετ
20:51 Μανόλο είσαι τρέλα! Τι κάνεις; Ο Καραλής πέταξε στο διάστημα (!), 6.17μ τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ
20:43 Ήττα σοκ για τον Απόλλωνα στην Καλλιθέα
20:35 Γιατί ο σκύλος σας πρέπει να μυρίζει τα πάντα στη βόλτα: Ο λόγος που δεν πρέπει να τον βιάζετε
20:24 Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην πίστα με μουστάκι! ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Οι Νέανιδες του Απόλλωνα κατέκτησαν το πρωτάθλημα Πελοποννήσου! ΦΩΤΟ
20:01 Τι είναι πιο ασφαλές να πληρώνουμε με κάρτα ή μέσω κινητού τηλεφώνου;
19:51 Το περπάτημα καθημερινά ενισχύει εγκέφαλο, καρδιά και συναισθηματική υγεία. Πόσο όμως είναι καλό να περπατάτε οι +50;
19:41 Με ιστορική ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έσπασε το αήττητο του Κρόνου, ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ