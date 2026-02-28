Επιθέσεις σε Ιράν: Στο στόχαστρο Χαμενεΐ και Πεζεσκιάν – Αναφορές για πλήγμα στο παλάτι του ανώτατου ηγέτη

Σε κατάσταση έντονης αναταραχής βρίσκεται το Ιράν μετά τις συντονισμένες επιθέσεις που εξαπέλυσαν Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο των επιχειρήσεων με τις κωδικές ονομασίες «Επική Οργή» και «Βρυχηθμός του Λιονταριού».

Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, τα πρώτα κύματα πυραυλικών και αεροπορικών πληγμάτων είχαν ως στόχο την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Το ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, μετέδωσε ότι το παλάτι του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπέστη εκτεταμένες ζημιές, χωρίς να είναι σαφές αν ο ίδιος βρισκόταν εντός του κτιρίου τη στιγμή της επίθεσης.

Αναφορές της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης KAN υποστηρίζουν ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν τόσο ο Χαμενεΐ όσο και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Σε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, το KAN έκανε λόγο για «επιβεβαίωση από ισραηλινή πηγή» ότι τα δύο πρόσωπα ήταν στους βασικούς στόχους.

We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei’s compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran’s supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL — Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026

Δημοσιογράφος του ίδιου δικτύου ανέφερε επίσης το όνομα του Αλί Σαμχανί, συμβούλου του Χαμενεΐ και πρώην γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει επιβεβαίωση για το αν τα συγκεκριμένα πρόσωπα επλήγησαν.

Ισραηλινή πηγή ασφαλείας, σε ενημέρωση δημοσιογράφων, ανέφερε ότι «με την πρώτη ομοβροντία στοχεύσαμε υψηλόβαθμα πρόσωπα που εμπλέκονταν στα σχέδια καταστροφής του Ισραήλ», αποφεύγοντας να κατονομάσει συγκεκριμένα άτομα.

Κατά την ίδια πηγή, η απόφαση για την επίθεση συνδέεται με την επιτάχυνση του ιρανικού προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων. «Αναπτύσσουν δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους κάθε μήνα και ο ρυθμός παραγωγής γίνεται ολοένα και πιο ταχύς», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «θεαματική επέκταση ενός ήδη επικίνδυνου οπλοστασίου».

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από την Τεχεράνη για την κατάσταση της πολιτικής ηγεσίας, ενώ η ένταση στην περιοχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

