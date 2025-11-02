Επίθεση Ανδρέα Παναγιωτόπουλου στον πρωθυπουργό για το μήνυμά του!

«Η χώρα βρίσκεται σε αναβρασμό για την άθλια κυβερνητική μεθόδευση για το κλείσιμο 204 ταχυδρομείων και δεν αισθάνεται την ανάγκη να πει κάτι…»

Επίθεση Ανδρέα Παναγιωτόπουλου στον πρωθυπουργό για το μήνυμά του!
02 Νοέ. 2025 14:06
Pelop News

Ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο βουλευτής Αχαϊας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, με αφορμή το γεγονός ότι στο καθιερωμένο διαδικτυακό μήνυμα του πρωθυπουργού κάθε Κυριακή δεν υπήρχε καμία αναφορά στο θέμα των ΕΛΤΑ που ολόκληρη σχεδόν την περασμένη εβδομάδα κυριάρχησε στην ειδησεογραφία, ειδικά στην Περιφέρεια.

Η δήλωση του κ. Παναγιωτόπουλου: Είναι δυνατόν το κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη να μην αναφέρει τίποτα για τα ΕΛΤΑ; Κι όμως συμβαίνει.
Η χώρα βρίσκεται σε αναβρασμό για την άθλια κυβερνητική μεθόδευση για το κλείσιμο 204 ταχυδρομείων, έχουν ξεσηκωθεί μέχρι και γαλάζιοι δήμαρχοι και βουλευτές του κόμματος του και δεν αισθάνεται την ανάγκη να πει κάτι.

Ενδεικτική συμπεριφορά μιας αλαζονικής εξουσίας που βρίσκεται σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα, που λειτουργεί με αιφνιδιασμούς, εκβιασμούς και χωρίς διαβούλευση. Η κοινωνική αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική πέτυχε να μείνουν αρχικά ανοιχτά τα ΕΛΤΑ της περιφέρειας (εκτός πρωτευουσών νομών).

Θα συνεχίσουμε πιο έντονα για να μείνουν οριστικά ανοιχτά αυτά, αλλά και τα υπόλοιπα καταστήματα. Να μην τολμήσουν να κλείσουν ξαφνικά κανένα από τα 204 καταστήματα και στη Βουλή την Τρίτη να συζητηθούν όλα διεξοδικά. Το σχέδιο που φαίνεται να έχει η κυβέρνηση για αιφνιδιαστικό κλείσιμο 70 καταστημάτων ΕΛΤΑ τη Δευτέρα το πρωί οφείλει να διαψευστεί από σήμερα και να μην εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει το θράσος να μιλά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την πλευρά του μεταρρυθμιστή και του πολιτικού που προχωρά σε εξυγίανση. Το «άρρωστο σύστημα» στις επιδοτήσεις, όπως παραδέχεται ο ίδιος, δεν ήταν φυσικό φαινόμενο. Το δημιούργησαν τα γαλάζια στελέχη προς άγραν ψηφοφόρων, με γνώση και συμμετοχή κορυφαίων συνεργατών και υπουργών του.

Οι διαβεβαιώσεις του για «επιτάχυνση» των αποζημιώσεων δεν πείθουν κανέναν πραγματικό αγρότη και κτηνοτρόφο. Θυμίζουμε ότι στις αρχές Οκτώβρη ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Τσιάρας έλεγαν ότι σε λίγες μέρες θα έχουν πληρωθεί τα χρωστούμενα στους αγρότες. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έγινε. Κορόιδεψε και εξαπάτησε τον αγροτικό κόσμο της χώρας, καλύπτει τα γαλάζια στελέχη, καλύπτει τους γαλάζιους ταμίες.

Το ψάρι βρωμάει πάντα από το κεφάλι».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:29 Αίγιο: Περίπατος προς τιμήν της Κικής Ασπρούκου…
15:22 Ν. Ανδρουλάκης: Με ευθύνη Μητσοτάκη η γαλάζια συμμορία κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ
15:08 Ιταλία – Αλπεις Ορτλερ: χιονοστιβάδα σκότωσε πέντε Γερμανούς
15:07 Λακωνία: έπεσε πάνω σε αγριογούρουνο και σκοτώθηκε!
14:56 Σοκ: ο ευρωλιγκάτος ρέφερι Ούρος Νίκολιτς κατηγορείται και για συμμετοχή σε φόνο!
14:50 Για δύο μήνες έτρωγε αποκλειστικά κρέας…
14:35 ΝΔ Αιγιάλειας: Αυτό είναι το «οπλοστάσιο» της Ελισσάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη
14:26 Π. Μαρινάκης: Τα φαρμακεία η πρώτη πύλη της πρωτοβάθμιας υγείας
14:18 Παναθηναϊκός: Τα μισά γκολ που έχει δεχθεί φέτος στο πρωτάθλημα είναι από πρώην παίκτες του
14:06 Επίθεση Ανδρέα Παναγιωτόπουλου στον πρωθυπουργό για το μήνυμά του!
13:57 Ιράν: «Θα ξαναχτίσουμε με μεγαλύτερη δύναμη τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που μας διέλυσαν»
13:44 Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον Έλληνα φαρμακοποιό
13:35 Ο Μικ Τζάγκερ στο Ρέθυμνο: Πήγε στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας και ενθουσιάστηκε
13:23 Η θαλαμηγός «Yas» του Εμίρη των ΗΑΕ στην Πάτρα: Τους άρεσε η πόλη κι έμειναν παραπάνω
13:10 Βορίζια – «Φανούρη μου αδερφέ μου»: Η κραυγή της αδερφής του 39χρονου που έπεσε νεκρός
12:59 Βορίζια: Από πυροβολισμό πέθανε σύμφωνα με τον ιατροδικαστή η 56χρονη
12:44 Κύπρος: Προφυλακίστηκε και ο ξάδερφος των δύο συλληφθέντων στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία Δημοσθένους
12:44 Βεντέτα στα Βορίζια: Ταυτοποιήθηκαν οι 5 καταζητούμενοι για το μακελειό
12:39 Τετράδα από τον Πέλοπα στις κατηγορίες σχεδιασμού του ΣΕΓΑΣ
12:34 Τσόκας για ΝΕΠ: «Μπορούμε καλύτερα, πιο ομαδικά και με περισσότερο μυαλό»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ