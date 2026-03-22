Επίθεση από αδέσποτα σκυλιά στην Πάτρα – Στο νοσοκομείο γυναίκα

Στιγμές τρόμου για πεζή στην οδό Σοφοκλέους – Ανησυχία στους κατοίκους

22 Μαρ. 2026 9:32
Pelop News

Στιγμές πανικού έζησε μια γυναίκα στην Πάτρα, όταν δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από αγέλη αδέσποτων σκύλων, ενώ περπατούσε ανυποψίαστη στην οδό Σοφοκλέους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ζώα κινήθηκαν επιθετικά προς τη γυναίκα, προκαλώντας της έντονο φόβο και αναστάτωση. Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, κατάφερε να διαφύγει σχετικά γρήγορα, με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφρά τραύματα στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων πρώτων βοηθειών, με την κατάσταση της υγείας της να μην εμπνέει ανησυχία.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τα αδέσποτα ζώα και την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους της πόλης.

