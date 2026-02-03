Επίθεση από την Πάτρα στην πίτα της ΔΕΕΠ του Γεωργιάδη στον Τσίπρα: «Ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός ήταν, που υποσχέθηκε στους πάντες τα πάντα» , ΒΙΝΤΕΟ

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από την Πάτρα. Συγκεκριμένα στην τοποθέτηση του στην εκδήλωση της κοπής της ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέα Δημοκρατίας τόνισε: «Ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός ήταν ο Τσίπρας που υποσχέθηκε στους πάντες τα πάντα. Όλοι εμείς θα δώσουμε και πάλι τη μάχη των εθνικών εκλογών. Φυσικά υπάρχουν προβλήματα. Αν έβγαινε αύριο πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας θα έλυνε το θέμα της ακρίβειας; Γιατί δεν χτύπησε τα καρτέλ τότε;»

Παράλληλα ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για επιστροφή της τοξικότητας στη Βουλή υπογραμμίζοντας τα εξής: «Έκανα λάθος όταν είπα ότι έχει φύγει η τοξικότητα. Αυτή την τοξικότητα πρέπει να την πολεμήσουμε με γενναιότητα και ευγένεια. Εμείς δεν θα γίνουμε σαν αυτούς».

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

Ακόμη ο Άδωνις Γεωργιάδης πρόσθεσε: « Έναν χρόνο πριν το 80% των συμπολιτών μας είχε πειστεί για συγκαλύψεις και λαθρεμπορία στα Τέμπη. Όμως αυτό κατέπεσε».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε αναφορά στην ακρίβεια και συμπλήρωσε: «Εγκαινιάζουμε, ανακαινίζουμε, αναβαθμίζουμε κέντρα υγείας, κάνουμε προσλήψεις. Τι προσέφερε αυτή η κυβέρνηση; Ναι υπάρχει ακρίβεια, τα λεφτά κάθε μήνα τελειώνουν πιο γρήγορα. Είναι όμως η Ελλάδα όπως ήταν πριν από 7 χρόνια; Εμείς οι Έλληνες ξεχνάμε γρήγορα. Πριν 7 χρόνια είμασταν στην ανυποληψία. Πάντα ήμασταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Σήμερα στη Γερμάνια οι εφημερίδες γράφουν στον Μερτς: Κάν’ το όπως οι Έλληνες. Αυτά δεν ήταν αυτονόητα, ούτε έγιναν αυτόματα. Έγιναν με σκληρή δουλειά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.

Να μην ξεχνάμε τις εποχές του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Εμείς βάλαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη όταν οι άλλοι ήταν απέναντι.

Χωρίς συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα δεν υπάρχει σταθερότητα στον τόπο. Εμείς δεν θα ήμασταν σε αυτές τις θέσεις αν δεν είχαμε κομματικές οργανώσεις. Ο Μητσοτάκης μας έχει κακομάθει. Τα θεωρούμε όλα μπλε. Μας φαίνεται λίγο ότι κερδίζουμε το ΠΑΣΟΚ με 16 μονάδες. Πρέπει να θυμόμαστε την προσπάθεια που κάναμε για αυτήν την πολιτική κυριαρχία.

Εμείς θεωρούμε ιερή υποχρέωση να επιστρέψουμε την εμπιστοσύνη του λαού στον κόσμο. Όπως έρχεται η κυριαρχία, έτσι και φεύγει και για αυτό πρέπει να συνεχίσουμε έτσι.

Όπου και να πας υπάρχει η συμμορία της μιζέριας. Έχω μια προϊστορία με τις κινητοποιήσεις όπως τη σημερινή του Εργατικού κέντρου. Όταν με είδαν στην τελευταία μου άφιξη να περνάω μπροστά τους σταμάτησαν και μου είπαν να φύγω

Σήμερα είδα έναν με πλακάτ του ΑΝΤΑΡΣΥΑ, κακώς δεν πήγα να τον χαιρετίσω να τον εμψυχώσω μέσα στο κρύο να τον χαιρετίσω.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ

Ακολούθως ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Η αλήθεια στην Υγεία δεν κρύβεται. Όχι μόνο δεν θα κλείσει το Καραμανδάνειο αλλά αναβαθμίζεται για την επόμενη 20ετια. Οι κάτοικοι της Πάτρας έχουν το τελειότερο γραμμικό επιταχυντή και σήμερα κάναμε τις δυο πρώτες θεραπείες. Και το παλιό Νοσημάτων Θώρακος θέλουμε να γίνει μια ψυχιατρική κλινική για την Πάτρα. Όταν τελειώσουμε τη θητεία μας θα έχουμε παραδώσει το καλύτερο ΕΣΥ στην Πάτρα όλων των εποχών. Αν κάποιοι κάπου πέτυχουν ένα πλακάκι σπασμένο αρχίζουν αναρτήσεις εναντίον μας. Τώρα με τόσο έργο λένε τα ντουβάρια κάνουν την Υγειά; Στην Υγεία γίνεται κοσμογονία!

Ο ΜΑΚΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

Από την πλευρά ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ, Μάκης Κατσιγιάννης μεταξύ άλλων τόνισε: «Η παρουσία σας είναι δήλωση, πίστης, δέσμευσης και δράσης. Κάθε πρόσωπο που βλέπω σήμερα εδώ είναι κομμάτι μιας μεγάλης πολιτικής οικογένειας που δεν έμαθε να κρύβεται, αλλά αναλαμβάνει ευθύνες. Η πολιτική είναι υπόθεση όλων μας. Η ΝΔ δεν είναι κόμμα μακριά από την κοινωνία, είναι μέσα στην κοινωνία. Κατανοεί, ακούει και διορθώνει. Στον σημερινό κόσμο η Ελλάδα έχει ανάγκη από σταθερότητα και αξιοπιστία, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν επέλεξε τον εύκολο δρόμο, αλλά εκείνον της μεταρρύθμισης. Στον κρίσιμο χώρο της Υγείας έχουμε έναν Υπουργό που συγκρούστηκε συνειδητά με τον λαϊκισμό και με νοοτροπίες που κρατούν τη χώρα πίσω. Στόχος της ΝΔ η αναβάθμιση του ΕΣΥ και ο σεβασμός στον ασθενή. Ένα σχέδιο που υλοποιείται με αποτελέσματα».

Στην εκδήλωση της κοπής της πίτας της ΔΕΕΠ παραβρέθηκαν οι βουλευτές Χριστίνα Αλεξοπούλου, Ανδρέας Κατσανιώτης ο περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο γενικός γραμματέας Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Βασίλης Τσιαδήμας, ο γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης, Δημήτρης Κατσάρος, ο επικεφαλής της αντιπολίτευτσης του Δήμου Κώστας Σβόλης, εκπρόσωποι φορέων και απλός κόσμος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



