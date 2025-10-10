Επίθεση με πιρούνι σε έγκυο: Την κάρφωσε πάνω από 110 φορές

Σοκάρουν τα νέα στοιχείο που έρχονται στη δημοσιότητα και αφορούν τον 43χρονο που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του. Ο άνδρας είναι γνώριμος των Αρχών καθώς το παρελθόν του είναι «πλούσιο» σε αδικήματα που τον έχουν φέρει πολλές φορές αντιμέτωπο με τη Δικαιοσύνη.

Ο 43χρονος σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ που μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 10/10 η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» είναι εριστικός, μέθυσος και καβγατζής και λίγες μέρες πριν την επίθεση στη σύντροφό του είχε αποφυλακιστεί ενώ ήταν στη φυλακή από τα τέλη Αυγούστου.

Ο άνδρας μπαινόβγαινε στις φυλακές εδώ και χρόνια και όσοι τον γνώριζαν στη γειτονιά κάνουν λόγο για έναν πολύ επικίνδυνο άνδρα, προκαλούσε επεισόδια. Σύμφωνα δε με μαρτυρίες συνεχώς έπινε και δημιουργούσε επεισόδια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες σύμφωνα με όσα είπε η σύντροφός του στους γιατρούς αυτός θεωρούσε ότι το παιδί δεν είναι δικό του, προσπαθούσε να το αποδείξει και της ζητούσε τον λόγο.

Την κάρφωσε με το πιρούνι πάνω από 110 φορές

Ο κατηγορούμενος όπως διαπίστωσαν οι γιατροί κάρφωσε πάνω από 110 φορές τη γυναίκα με το πιρούνι. Η τωρινή σύντροφος δεν είχε καταγγείλει κάποιο περιστατικό ενώ η προηγούμενη είχε καταγγείλει την κακοποίηση του παιδιού που έχουν μαζί. Το παιδί με τη βοήθεια του «Χαμόγελου του Παιδιού» φυγαδεύτηκε στη Γεωργία για να μην υποστεί περαιτέρω κακοποίηση.

Το 2012 μάλιστα ο κατηγορούμενος είχε μπουκάρει με το αυτοκίνητο στο ΑΤ Αμπελοκήπων και ζητούσε να δει κρατουμένους των φυλακών. Όταν του είπαν ότι δεν είναι εκεί οι φυλακές επιτέθηκε σε αστυνομικούς.

Το χρονικό της επίθεσης με το πιρούνι

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Τρίτης 7/10/2025 όταν μία γυναίκα έγκυος στον 3ο μήνα προσήχθη στο Αττικό νοσοκομείο γεμάτη με αίματα, με τρυπήματα από πιρούνι στο μάτι στα άνω άκρα της και στην κοιλιακή χώρα της.

Οι ιατροί άμεσα ειδοποίησαν την αστυνομία καθώς η ίδια η γυναίκα αφού ερωτήθηκε, παραδέχθηκε ότι ο σύζυγός της ήταν το άτομο το οποίο έπειτα από καυγά της επιτέθηκε.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



