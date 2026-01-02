Επίθεση σε γιατρό στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας – Αναζητήσεις από την Αστυνομία

Ένταση στο χώρο, μάρτυρες προσπάθησαν να εκτονώσουν το επεισόδιο

Επίθεση σε γιατρό στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας – Αναζητήσεις από την Αστυνομία
02 Ιαν. 2026 18:39
Pelop News

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, όταν δύο άτομα –ένας άνδρας και μία γυναίκα– επιτέθηκαν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, σε γιατρό της δομής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Κέντρο Υγείας επικράτησε ένταση, με παριστάμενους πολίτες και εργαζόμενους να επιχειρούν να ηρεμήσουν την κατάσταση και να αποτρέψουν την περαιτέρω κλιμάκωση του επεισοδίου. Παρά την αναστάτωση, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του γιατρού.

Μετά το περιστατικό, τα δύο άτομα αποχώρησαν από τον χώρο, ενώ άμεσα κλήθηκε η Ελληνική Αστυνομία, η οποία ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης και την αναζήτηση των εμπλεκομένων.

Για το συμβάν αναμένεται επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των υγειονομικών δομών και των εργαζομένων σε αυτές.

