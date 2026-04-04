Επίθεση στο σπίτι Ντογιάκου: Σκληρή καταδίκη από την Ένωση Εισαγγελέων για «ευθεία προσβολή του κράτους δικαίου»

Ισχυρό θεσμικό μήνυμα έστειλε η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος μετά την επίθεση στην οικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για ενέργεια που πλήττει ευθέως τη δικαστική ανεξαρτησία και ζητεί ουσιαστική προστασία των λειτουργών της Δικαιοσύνης.

04 Απρ. 2026 12:12
Pelop News

Με αυστηρή και κατηγορηματική ανακοίνωση αντέδρασε η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος στην επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου, στον Βύρωνα. Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε στην οικία του, πετώντας μπογιές, γράφοντας συνθήματα και προκαλώντας φθορές, ενώ σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ ανετράπη και σταθμευμένο όχημα στην περιοχή.

Η Ένωση Εισαγγελέων, παίρνοντας σαφή θέση, καταδίκασε «κατηγορηματικά και απερίφραστα» κάθε μορφή βίας, εκφοβισμού ή απειλής σε βάρος εισαγγελικών λειτουργών. Στο κείμενό της υπογραμμίζει ότι τέτοιες ενέργειες δεν στρέφονται μόνο κατά συγκεκριμένων προσώπων, αλλά αγγίζουν τον ίδιο τον πυρήνα της Δικαιοσύνης και της συνταγματικής τάξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατύπωση ότι πράξεις βίας σε βάρος λειτουργών της Δικαιοσύνης συνιστούν «ευθεία προσβολή του κράτους δικαίου» και πλήττουν τη δικαστική ανεξαρτησία. Η ανακοίνωση ξεκαθαρίζει ότι η στοχοποίηση δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, είτε κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είτε εξ αφορμής αυτών, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό πίεσης, αλλά επίθεση σε έναν θεσμό που στηρίζει τη δημοκρατική ομαλότητα.

Στο ίδιο πνεύμα, η Ένωση επισημαίνει ότι τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν μπορεί να γίνουν ανεκτές σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Παράλληλα, απευθύνει σαφές μήνυμα προς την Πολιτεία, ζητώντας να διασφαλίζει αποτελεσματικά την προσωπική ασφάλεια των λειτουργών της Δικαιοσύνης, ώστε να ασκούν τα καθήκοντά τους απερίσπαστα, ανεξάρτητα και κατά συνείδηση.

Η ανακοίνωση κλείνει με έκκληση για θεσμική υπευθυνότητα από όλους, τονίζοντας ότι η διαφύλαξη του κύρους της Δικαιοσύνης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο, η αντίδραση της Ένωσης Εισαγγελέων δεν περιορίζεται μόνο στην καταδίκη της επίθεσης κατά του Ισίδωρου Ντογιάκου, αλλά επιχειρεί να αναδείξει το ευρύτερο θεσμικό βάρος που έχει κάθε απόπειρα εκφοβισμού απέναντι σε λειτουργούς της Δικαιοσύνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-05/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ