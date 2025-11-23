«Επίθεση» Θανάση Παπαδόπουλου: Με ψίχουλα στην Αυτοδιοίκηση, τι πολιτική πρόληψης να κάνουμε;

Η διαδημοτική συνεργασία είναι κομβικός παράγοντας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των Δήμων απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Σ’ αυτό συνέκλινε ως βασικό συμπέρασμα η συνεδρία με θέμα «Ανθεκτικότητα απέναντι στις Φυσικές Καταστροφές: Ανάπτυξη σε εποχή κλιματικών κρίσεων – Διαδημοτικές συνεργασίες» που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πάτρα στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης.

Στη συνεδρία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδος Θανάσης Παπαδόπουλος ο οποίος, μεταξύ άλλων, είπε πως «με ψίχουλα στην Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί πολιτική πρόληψης και αποτελεσματική αντιμετώπιση την κρίσιμη ώρα».

«Σε μια εποχή κλιματικής κρίσης, όπου οι ακραίες καιρικές συνθήκες γίνονται συχνότερες και όλο και πιο έντονες, η ανθεκτικότητα κάθε περιοχής και η ετοιμότητα όλων μας είναι αυτονόητη προτεραιότητα», είπε ο κ. Παπαδόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Μπορεί ένας Δήμος, με τις δυνάμεις που έχει σήμερα, να παίξει αποφασιστικό ρόλο στο κομμάτι της Ανθεκτικότητας; Την απάντηση την ξέρουμε όλοι. Όχι. Θα πάρω ως παράδειγμα τον Δήμο Καλαβρύτων. Έχουμε μια έκταση δικαιοδοσίας πάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα.

Τα συντριπτικώς περισσότερα είναι στρέμματα δασικά, σε ορεινά και δυσπρόσιτα σημεία, δηλαδή σε φυσικούς θησαυρούς που αλλοίμονο μας αν χαθούν. Με ψίχουλα, λοιπόν, γιατί ψίχουλα μάς δίνει το κράτος, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί καμία σοβαρή πολιτική πρόληψης, ετοιμότητας και αποτελεσματικής παρέμβασης την κρίσιμη ώρα.

Εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε; Προσπαθούμε απ’ τους λίγους πόρους που έχουμε να είμαστε παρόντες, να μπαλώνουμε τρύπες, να καλύπτουμε κενά. Όμως με μπαλώματα και με επικλήσεις στην τύχη και με ευχολόγια, σοβαρές παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας δεν υπάρχουν».

Στην παρέμβαση του ο κ. Παπαδόπουλος επεσήμανε ιδιαίτερα ότι στα Καλάβρυτα αλλά και σ’ όλη την Πελοπόννησο (Χελμός, Κυλλήνη, Ερύμανθος, Παναχαϊκό, Μαίναλο, Πάρνωνας, Ταΰγετος) εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την ξήρανση των ελάτων και των πλατανιών.

«Εδώ και πολλούς μήνες ως Αυτοδιοίκηση έχουμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Απ’ την πρώτη στιγμή επισημάναμε ως ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας ότι χρειάζεται αμέσως παρέμβαση διαχείρισης στα δάση και στα περιαστικά δάση των ορεινών περιοχών όπου έχουμε χιλιάδες στρέμματα με ξερά και νεκρά δέντρα», υπογράμμισε ο κ. Παπαδόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Η ΚΕΔΕ έχει ήδη πάρει ομόφωνες αποφάσεις για παρέμβαση (στις 23 Ιουλίου) αλλά η Πολιτεία δεν έχει ανταποκριθεί. Η καθυστέρηση αυτή είναι απαράδεκτη. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι τεράστιος -μια ωρολογιακή βόμβα για την επιβίωση των ορεινών κοινοτήτων. Πρέπει να βρεθεί τώρα, άμεσα, χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και συντονισμένα να μπουν συνεργεία υλοτομίας να αφαιρέσουν τα νεκρά δέντρα.

Πριν θρηνήσουμε νέες καταστροφές. Ζούμε το παράδοξο: ενώ δεν έχουν χρηματοδοτηθεί οι αναγκαίες ενέργειες πρόληψης κινδύνων, παρά τους διαθέσιμους πόρους σε εθνικό επίπεδο, να λιμνάζουν χρηματοδοτήσεις».

