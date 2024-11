Επίθεση της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ με δεκάδες ρουκέτες και drones

Περισσότερες από150 ρουκέτες εξαπέλυσε σήμερα (24.11.2024) η Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, με στόχο ισραηλινές θέσεις στα δυνάμεις στο νότιο τμήμα της χώρας και στην ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ.

Πέρα από τις εκτεταμένες υλικές ζημιές, έχουν τραυματιστεί αρκετοί άνθρωπο στην Άνω Γαλιλαία, στην πόλη της Χάιφα και σε περιοχές του κεντρικού Ισραήλ, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης, δημοσιεύοντας πλάνα από τις πυραυλικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Κάνοντας λόγο για «περίπλοκη επιχείρηση», η σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε δεκάδες πυραύλουν και «παγιδευμένα» μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά στρατιωτικού στόχου στο Τελ Αβίβ.

Σε χωριστή ανακοίνωση προσθέτει ότι εκρηκτικά drones στοχοθέτησαν ναυτική βάση στην Ασντόντ, την πρώτη επίθεση κατά του νοτίου Ισραήλ από τις 23 Σεπτεμβρίου.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι σειρήνες ήχησαν το πρωί σε πολλές περιοχές του βόρειου και του κεντρικού Ισραήλ, κυρίως στην ευρύτερη περιφέρεια του Τελ Αβίβ και ότι μεγάλος αριθμός drones αναχαιτίσθηκε.

Στον νότιο Λίβανο, ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και 18 τραυματίσθηκαν «σε επίθεση του ισραηλινού εχθρού που έθεσε ως στόχο στρατιωτικό κέντρο στην περιοχή αλ-Αμιρίγε προκαλώντας σοβαρές καταστροφές.

Some 30 rockets were launched from Lebanon at the Western Galilee and Haifa Bay area a short while ago, according to the IDF.

The military says some of the rockets were intercepted, and impacts were also identified.

A video posted to social media purports to show a direct… pic.twitter.com/IoFWwvVXZ7

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 24, 2024