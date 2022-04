Επίθεση των Anonymous στο Κρεμλίνο – «Θα αποκαλύψουμε τα μυστικά σας»

Οι Anonymous ισχυρίζονται ότι χάκαραν και απέκτησαν πρόσβαση στις κάμερες ασφαλείας του Κρεμλίνου στη Ρωσία και απειλούν ότι «θα αποκαλύψουν όλα τα μυστικά της» για τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία εδώ και 43 ημέρες.

Σε ανάρτηση στο Twitter, οι Anonymous διαρρέουν πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας του Κρεμλίνου, γράφοντας ότι «δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποκαλύψουμε όλα τα μυστικά σας. Δεν θα μπορέσετε να μας σταματήσετε. Τώρα είμαστε μέσα στο κάστρο».

Η νέα επίθεση της συλλογικότητας των χάκερ αποδίδεται σε ένα παρακλάδι της, η οποία έχει όνομα στο Twitter @Thblckrbbtworld και κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο κλειστό εσωτερικό κύκλωμα του Κρεμλίνου.

JUST IN: Hackers (@Thblckrbbtworld) who operates in behalf of #Anonymous gained access to the Kremlin CCTV system.

They quoted: “We won’t stop until we reveal all of your secrets. You won’t be able to stop us. “Now we’re inside the castle, Kremlin.” #OpRussia #Ukraine pic.twitter.com/USezFd9IZB

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) April 6, 2022