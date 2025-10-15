Επίθεση του κόμματος Κασσελάκη στον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο – Για ποιο λόγο

Με αιχμηρή ανακοίνωση το Κίνημα Δημοκρατίας καταδικάζει τις δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Παναγιωτόπουλου σχετικά με τους εργάτες γης και το 13ωρο, κάνοντας λόγο για «προσβολή κάθε έννοιας ισότητας και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Ο βουλευτής, σε τοποθέτησή του, ανέφερε μεταξύ άλλων πως «οι βορειότεροι, πιο ανοιχτόχρωμοι δεν αντέχουν, ενώ όσοι προέρχονται από τριτοκοσμικές χώρες είναι πιο “ψημένοι” στον ήλιο», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τη διατύπωση και το περιεχόμενο των σχολίων του.

Το Κίνημα Δημοκρατίας σημειώνει ότι η συγκεκριμένη φράση «συνιστά ρατσιστικό στερεότυπο που δεν έχει θέση σε καμία δημοκρατική κοινωνία» και προσθέτει πως «η ίδια η χρήση του όρου “τριτοκοσμικές χώρες” αποκαλύπτει μια νοοτροπία βαθιά απαξιωτική απέναντι σε ανθρώπους που εργάζονται σκληρά για να επιβιώσουν».

«Δεν υπάρχει “τρίτος κόσμος” όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα — υπάρχει μόνο ένας κοινός κόσμος, στον οποίο κάθε άνθρωπος δικαιούται ίσου σεβασμού», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Το Κίνημα Δημοκρατίας υπενθυμίζει ακόμη πως ο κ. Παναγιωτόπουλος έχει στο παρελθόν προκαλέσει αντιδράσεις με δηλώσεις του, όταν είχε αναφέρει ότι «η Δημοκρατία δεν είναι πάντα καλή», και προσθέτει πως «το να φτάνει σήμερα στο σημείο να δικαιολογεί εξαντλητικές συνθήκες εργασίας με φυλετικά κριτήρια, ξεπερνά κάθε όριο πολιτικής και ηθικής υποκρισίας».

Τέλος, το Κίνημα καλεί τον ΣΥΡΙΖΑ να πάρει ξεκάθαρη και δημόσια θέση απέναντι στις δηλώσεις του βουλευτή του, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία “προοδευτική” ή “αριστερή” εκδοχή του ρατσισμού».

«Υπάρχει μόνο η Δημοκρατία — και η υποχρέωση όλων μας να την υπερασπιζόμαστε στην πράξη», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



