Επίθεση του Πακιστάν σε κτιριακές υποδομές στην Καμπούλ, πληροφορίες για νεκρούς

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Ζαμπιχουλά Μουτζαχίντ κάνει λόγο για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας καθώς φέρεται να έχει πληγεί κέντρο απεξάρτησης από ναρκωτικά

16 Μαρ. 2026 21:31
Pelop News

Μία μεγάλη επίθεση του Πακιστάν κατά του Αφγανιστάν σημειώθηκε νωρίτερα και συγκεκριμένα σε κτιριακές υποδομές στην πρωτεύουσα Καμπούλ.

Όπως ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Καμπούλ, τη στιγμή που στην αφγανική πρωτεύουσα ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτίσει αεροσκάφη.

Από την πλευρά τους, οι αφγανικές αρχές κατηγόρησαν αμέσως το γειτονικό Πακιστάν για την επίθεση αναφέροντας ότι χτυπήθηκε ένα κέντρο απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, σκοτώνοντας αρκετούς πολίτες.

«Το πακιστανικό καθεστώς παραβίασε για άλλη μια φορά τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν, στοχεύοντας νοσοκομειακή μονάδα απεξάρτησης στην Καμπούλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν τοξικομανείς που υποβάλλονταν σε θεραπεία», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Ζαμπιχουλά Μουτζαχίντ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, καταδικάζοντας την επίθεση ως «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Ο πακιστανικός στρατός έχει πλήξει την Καμπούλ αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες και ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη η σύγκρουσης που πυροδοτήθηκε από ισχυρισμούς ότι η κυβέρνηση των Ταλιμπάν φιλοξενεί εξτρεμιστές που κάνουν επιθέσεις εντός του πακιστανικού εδάφους.

