Επίθεση Τσουκαλά από την Πάτρα στην Κυβέρνηση: «Στο ΠΑΣΟΚ θα ξαναγνωριστούμε» – Αυστηρό μήνυμα Μοίραλη για τα «φλερτ» με ΝΔ και Τσίπρα

Αυστηρό και ξεκάθαρο μήνυμα προς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, που «φλερτάρουν» με άλλους πολιτικούς χώρους, απηύθυνε χθες ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νίκος Μοίραλης, κατά τη διάρκεια της ολομέλειας.

Στην οργανωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας, συμμετείχαν στελέχη του κινήματος, στο πλαίσιο των εσωκομματικών διαδικασιών που γίνονται αυτή την περίοδο, ενόψει του συνεδρίου τον ερχόμενο Μάρτιο.

Ο Νίκος Μοίραλης στον χαιρετισμό του, ενώπιον του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, χτυπώντας το χέρι στο αναλόγιο έστειλε αυστηρό μήνυμα προς τα στελέχη του κόμματος, που «συνομιλούν» είτε με την Νέα Δημοκρατία, είτε με τον Αλέξη Τσίπρα, είπε μεταξύ άλλων σε υψηλούς τόνους: «Αυτά που ορισμένοι ήταν άλλη ομάδα στο ποδόσφαιρο και άλλη ομάδα στο μπάσκετ, τελείωσαν για το ΠΑΣΟΚ. Ηρθε η ώρα να ξαναγνωριστούμε. Αυτές οι πρακτικές έχουν τελειώσει στο ΠΑΣΟΚ, που πηγαίνει να γίνει κυβέρνηση. Δεν θα μας πάρουν στελέχη, και όσοι ονειρεύονται να επιστρέψουν, θα τους διαψεύσουμε».

Στη συνέχεια, ο κ. Μοίραλης μετέφερε τον χαιρετισμό του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος, λόγω απρόοπτου περιστατικού, δεν κατάφερε τελικά να παραστεί στην ολομέλεια. Μεταξύ άλλων, στον χαιρετισμό του ανέφερε: «Ξεκινάμε έναν διάλογο για τη χώρα. Πρόσφατα είδαμε έναν προϋπολογισμό φτώχειας, που αποτυπώνει τις ανισότητες. Ο πολίτης βιώνει την πραγματικότητα της ακρίβειας, βλέπει τους νέους να μη επιστρέφουν και την περιφέρεια να συνεχίζει να ερημώνει. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτογνωσία. Χρήματα υπάρχουν, όμως βλέπουμε να διατίθενται για παρακολουθήσεις, για μπαζώματα και για διάφορα άλλα. Εμείς θέλουμε ένα διαφορετικό σχέδιο για όλη τη χώρα και τη Δυτική Ελλάδα».

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Από την πλευρά του, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι «ήρθε η ώρα να αναδείξουμε ποιος είναι ο δικός μας χάρτης εξόδου της χώρας από την παρακμή και το τέλμα». Οπως σημείωσε, «το ΠΑΣΟΚ διαθέτει το πολιτικό σχέδιο για να δώσει ελπίδα στους πολίτες, οικονομική ανάταση και μια δημοκρατία με υψηλή ποιότητα, όχι υπερσυγκέντρωση εξουσίας, που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για το μέλλον της χώρας».

Παράλληλα, επισήμανε ότι το κόμμα διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων και κοινωνικών αλλαγών, υπογραμμίζοντας πως «είμαστε η μόνη χώρα που πέρασε κρίση και η ανάπτυξή της κινείται μόλις στο 2%, όταν σε άλλες χώρες είναι σημαντικά υψηλότερη». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έχει πάρει διαζύγιο με την αλήθεια, επενδύει στην τοξικότητα και επιδιώκει τον κατακερματισμό», προσθέτοντας πως «είναι καθήκον μας να βάλουμε τέλος στη χρεοκοπία αξιών και να αποδείξουμε ότι υπάρχει και άλλη επιλογή».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο τραπεζικό σύστημα, τονίζοντας ότι «πρέπει να στηρίξει τις μεγάλες επενδύσεις που έχει ανάγκη η χώρα, κάτι που σήμερα δεν συμβαίνει», σημειώνοντας πως «το μισό Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχει απορροφηθεί και το υπόλοιπο κατευθύνθηκε κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις».

«Η χώρα χρειάζεται ρήξεις ,αλλαγές και εμείς είμαστε έτοιμοι να τις υλοποιήσουμε, ενώ το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα είναι ο μηχανισμός για την προστασίας της πρώτης κατοικίας», κατέληξε.

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Τέλος, ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κινήματος, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, συμφώνησε με τα όσα ανέφερε ο γραμματέας της ΝΕ και τόνισε ότι οι αυτοδιοικητικοί θα πρέπει να βγουν μπροστά και να μην κρύβονται. Αναφέρθηκε στις διαδικασίες ενόψει του προσυνεδριακού διαλόγου, επισημαίνοντας ότι θα αναλυθούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το συνέδριο του Μαρτίου. Οπως τόνισε, θα δοθεί έμφαση στην αυτοδιοίκηση και στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, καθώς και στις επίμαχες διατάξεις του νέου Κώδικα που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξόπουλο, ο νέος Κώδικας «δεν φέρνει κάτι ουσιαστικά σύγχρονο και χειροπιαστό και γι’ αυτό δεν το ψηφίσαμε», ενώ δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα χρηματοδότησης και στις διεκδικήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναφερόμενος, τέλος, στον νέο εκλογικό νόμο και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, προειδοποίησε ότι «αν δεν εξεταστούν με προσοχή όλα τα σημεία, υπάρχει κίνδυνος να πληγεί η δημοκρατικότητα της διαδικασίας», επισημαίνοντας την ανάγκη διασφάλισης της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της ψήφου.

Το επόμενο διάστημα θα γίνουν και άλλες ολομέλειες σε άλλες πόλεις της Αχαΐας, ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

