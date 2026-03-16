Επίτιμοι δημότες Αιγίου το ζεύγος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου

Επίτιμους δημότες Αιγιάλειας αποφάσισε να ανακηρύξει τον Θανάση Μαρτίνο και τη Μαρία Μαρτίνου το δημοτικό συμβούλιο Αιγιάλειας για την διαρκή και πλούσια οικονομικά προσφορά τους στην περιοχή, κυρίως μέσα από έμπρακτες παρεμβάσεις τους σε ιερούς ναούς.

Η τελετή, με κάθε μεγαλοπρέπεια, θα γίνει προσεχώς στο Αίγιο, μετά από συνεννόηση της δημοτικής αρχής, της Μητρόπολης και φυσικά των δύο τιμώμενων προσώπων.

Οπως αποκαλύφθηκε μάλιστα, οι δωρεές τους στους ναούς της περιοχής συνεχίζονται αφού χρηματοδοτούν και την αναστύλωση του τέμπλου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Φανερωμένης.

Η καθοριστική προσφορά της εφοπλιστικής οικογένειας ήταν το αποκορύφωμα και αυτό που οδήγησε στην παμψηφεί απόφαση το δημοτικό συμβούλιο.

«Η πράξη του κ. Αθανασίου Μαρτίνου και της κ. Μαρίνας Μαρτίνου για την καθολική αποκατάσταση του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου υπερβαίνει τα όρια μιας απλής δωρεάς και συνιστά ουσιαστική προσφορά προς τον Δήμο Αιγιαλείας και τους δημότες του, αποδεικνύοντας έμπρακτο ενδιαφέρον για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τον σεβασμό στις πνευματικές αξίες του τόπου, είπε ο δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χρήστος Γούτος είπε ότι «είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Με αυτή μας την πράξη περνάμε το μήνυμα προς τα έξω ότι ο δήμος Αιγιαλείας αναγνωρίζει και τιμά αυτούς που προσφέρουν».

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Κώστας Σπηλιόπουλος πρόσθεσε: «Συμφωνούμε απολύτως, το είχαμε ήδη ζητήσει, είναι ένδειξη ευγνωμοσύνης προς αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διέθεσαν πολλά χρήματα για την αποκατάσταση του ναού και μάλιστα για την ορθή αποκατάσταση του ναού, και μάλιστα μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή μας».

