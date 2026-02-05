Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ερευνα για νοθευμένους διαγωνισμούς Κτηματολογίου, ποιες εταιρείες εμπλέκονται

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχωρά σε εξέταση σοβαρών κατηγοριών αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών στον κλάδο μελετών κτηματογράφησης, με επίκεντρο τέσσερις εταιρείες που φέρονται να συμμετείχαν σε νοθευμένους διαγωνισμούς για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Η υπόθεση αφορά πιθανή παραβίαση του Ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, και θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Επιτροπής στις 18 Μαρτίου 2026. Οι εταιρείες που ελέγχονται είναι:

ΙΡΙΣ Ο.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί

Ι. Αλαβάνος – Χ. Αθανασόπουλος Ε.Ε.

Γεώτοπος Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών

ΤΕΜ Τεχνική Εταιρεία Μελετών Ανώνυμη Εταιρεία

Σύμφωνα με την εισήγηση, οι εταιρείες αυτές εμπλέκονται σε ευρύτερη οριζόντια σύμπραξη (καρτέλ) με συμμετοχή συνολικά 20 εταιρειών. Η έρευνα εστιάζει σε πρακτικές «bid rigging» (νόθευση διαγωνισμών), όπου οι συμμετέχοντες φέρονται να συμφώνησαν κρυφά για:

Την προκαθορισμένη κατανομή των μελετών στους διαγωνισμούς ΚΤΙΜΑ 13 και ΚΤΙΜΑ 16

Τον ορισμό του μειοδότη σε κάθε υποέργο, εξαλείφοντας τον γνήσιο ανταγωνισμό και προκαλώντας ζημιά στο Δημόσιο

Η φερόμενη παράβαση εκτείνεται από τον Σεπτέμβριο 2013 έως τον Δεκέμβριο 2020, σύμφωνα με τα ευρήματα της αυτεπάγγελτης έρευνας.

Η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή. Η τελική απόφαση θα προκύψει μετά την ακρόαση των εμπλεκόμενων μερών και την εξέταση του συνόλου των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των υπομνημάτων και απολογιών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



