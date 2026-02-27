Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Ξεμπλοκάρετε» τα μισθωμένα Ι.Χ. – Επανεξετάστε το πλαίσιο για τα ταξί

Σαφή τοποθέτηση υπέρ της απελευθέρωσης της αγοράς στις ιδιωτικές αστικές μεταφορές κατά παραγγελία διατυπώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, προτείνοντας την άρση βασικών περιορισμών που ισχύουν σήμερα για τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με επαγγελματία οδηγό. Η γνωμοδότηση εκδόθηκε με πρωτοβουλία της Αρχής στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον «Εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις αρχές Φεβρουαρίου.

Η παρέμβαση εστιάζει στο καθεστώς της ολικής μίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό, έναν κλάδο που τα τελευταία χρόνια έχει μετασχηματιστεί, κυρίως λόγω της εξάπλωσης των ψηφιακών πλατφορμών και των νέων τεχνολογικών εργαλείων.

Πρόταση για κατάργηση χρονικών και οικονομικών περιορισμών

Στον πυρήνα της γνωμοδότησης βρίσκεται η πρόταση για κατάργηση της ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης, η οποία σήμερα ανέρχεται στις τρεις ώρες – και στα 30 λεπτά σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές – καθώς και της απαγόρευσης σύναψης νέας σύμβασης πριν ολοκληρωθεί η προηγούμενη.

Η Επιτροπή εισηγείται επίσης την άρση του ελάχιστου χρόνου προκράτησης, δηλαδή της υποχρεωτικής χρονικής απόστασης μεταξύ κράτησης και έναρξης διαδρομής. Κατά την εκτίμησή της, ο περιορισμός αυτός δεν τεκμηριώνεται επαρκώς από λόγους δημοσίου συμφέροντος και λειτουργεί αποτρεπτικά για την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Στην ίδια κατεύθυνση, προτείνεται η κατάργηση του ελάχιστου μισθώματος, καθώς τα προκαθορισμένα κατώτατα όρια τιμολόγησης περιορίζουν την ευελιξία των επιχειρήσεων και την προσαρμογή τους στις συνθήκες της αγοράς και της ζήτησης.

Πιο «ανοιχτή» πρόσβαση στην αγορά

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στους όρους εισόδου στην αγορά. Η Επιτροπή προτείνει την κατάργηση της υφιστάμενης «κλειστής» λίστας φορέων που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό και εισηγείται τη θέσπιση αντικειμενικών και ουδέτερων προϋποθέσεων, χωρίς διακρίσεις ως προς τη νομική μορφή ή την επαγγελματική ιδιότητα των παρόχων.

Παράλληλα, ζητείται μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη βάση στάθμευσης και την επιστροφή των οχημάτων, ώστε να μην απαιτείται υποχρεωτικά επιστροφή στη βάση μετά από κάθε διαδρομή, εφόσον υπάρχει επόμενη κράτηση ή επιχειρησιακή ανάγκη.

Διατήρηση άδειας για τους διαμεσολαβητές

Παρά τη γενικότερη κατεύθυνση απελευθέρωσης, η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να διατηρηθεί η υποχρέωση προηγούμενης διοικητικής άδειας για τους διαμεσολαβητές που συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό. Όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη πρόβλεψη εξυπηρετεί λόγους δημοσίου συμφέροντος και συμβάλλει στη διαφάνεια και στην αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς.

Προειδοποίηση για ρυθμιστική ανισορροπία με τα ταξί

Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επισημαίνει τον κίνδυνο δημιουργίας ρυθμιστικής ασυμμετρίας στην αγορά επιβατικών μεταφορών. Όπως αναφέρεται, τα ταξί (Ε.Δ.Χ.) και τα μισθωμένα Ε.Ι.Χ. με οδηγό λειτουργούν πλέον σε ένα κοινό, αλληλοεξαρτώμενο περιβάλλον, με υπηρεσίες που από την πλευρά της ζήτησης είναι σε μεγάλο βαθμό υποκατάστατες.

Εάν οι περιορισμοί αρθούν μόνο για τις μισθωμένες μεταφορές χωρίς αντίστοιχη επανεξέταση του πλαισίου που διέπει τα ταξί, υπάρχει ο κίνδυνος να προκύψουν ανισότητες σε υποχρεώσεις και κόστη. Μια τέτοια εξέλιξη, σημειώνει η Αρχή, θα βασίζεται όχι στην ποιότητα, την αποδοτικότητα ή την καινοτομία, αλλά σε διαφορετικές κανονιστικές ρυθμίσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



