Επιτροπή από την Πάτρα θα αποφασίσει για το πιτ μπουλ – δολοφόνο της Ζακύνθου

Υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου βρίσκεται το πίτμπουλ που σκότωσε το 2χρονο παιδάκι στη Ζάκυνθο. Το σκυλί βρίσκεται σε καταφύγιο και σύμφωνα με την ΕΡΤ αναζητούν άλλον χώρο στον οποίο θα μείνει το επόμενο διάστημα και θα παρακολουθείτε για να διαπιστωθεί γιατί είναι τόσο επιθετικό.

Πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα θα παρακολουθεί το σκυλί και τις επόμενες ημέρες θα αποφασίσει αν θα θανατωθεί ή αν θα παραμείνει σε καταφύγιο ζώων, ανάλογα την συμπεριφορά που θα επιδείξει.

«Από αύριο θα παραδοθεί σε κτηνίατρο να το παρακολουθήσει», δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος.

Για το πίτμπουλ δεν είχαν γίνει αναφορές για επιθετικότητα στην αστυνομία, ωστόσο γείτονες λένε ότι ήταν αλυσοδεμένο καθώς ήταν συνεχώς σε ημιάγρια κατάσταση.

Το σπίτι όπου μένει η οικογένεια βρίσκεται λίγο έξω από το χωρίο Άγιος Λέοντας, ενώ οι γονείς του παιδιού φαίνεται είναι φιλόζωοι καθώς φιλοξενούσαν στο σπίτι τους αδέσποτα της περιοχής. Το ΕΡΤnews, ανέφερε ότι η οικογένεια είχε 25-30 σκυλιά και διάφορα άλλα ζώα.

