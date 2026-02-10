Επιτροπή Δεοντολογίας: Πρόταση για άρση ασυλίας Πολάκη – Στην Ολομέλεια η τελική απόφαση

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Παύλου Πολάκη προτείνει προς την Ολομέλεια της Βουλής η κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας, έπειτα από εξέταση σχετικών αιτημάτων που αφορούν δικαστικές υποθέσεις σε βάρος του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή εξέτασε δικογραφία που προέκυψε από αναφορά και συμπληρωματική αναφορά του Σταματίου Πουλή, οι οποίες αφορούν τη διερεύνηση ενδεχόμενης ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, πράξη που φέρεται να τελέστηκε στην Αθήνα το διάστημα Φεβρουαρίου–Μαρτίου 2024. Παράλληλα εξετάστηκε και δεύτερη δικογραφία, επίσης κατόπιν αναφοράς του ίδιου προσώπου, σχετικά με πιθανή αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς κατά το 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέρ της άρσης της ασυλίας τάχθηκαν εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης, ενώ κατά ψήφισαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Νέας Αριστεράς και της «Νίκης». Εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν συμμετείχε στη διαδικασία.

Κατά τη συνεδρίαση, ο κ. Πολάκης φέρεται να χαρακτήρισε την υπόθεση «προκλητική», υποστηρίζοντας ότι η μήνυση συνδέεται με κατάθεσή του στο δικαστήριο.

Η τελική απόφαση για την άρση ή μη της ασυλίας αναμένεται να ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής.

