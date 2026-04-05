Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι

Με εφόδους, λουκέτα και εντατικούς ελέγχους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπαίνει δυναμικά στην εποπτεία των παράνομων πλατφορμών crypto, ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για τους πρώτους αδειοδοτημένους παρόχους που θα λειτουργούν νόμιμα από το καλοκαίρι.

Η ελληνική αγορά των ψηφιακών νομισμάτων, που μέχρι σήμερα λειτουργούσε σε μεγάλο βαθμό χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, εισέρχεται σε μια φάση αυστηρής ρύθμισης, με στόχο να προστατευθούν οι επενδυτές και να διαμορφωθεί ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας.

Εφόδοι και λουκέτα σε παράνομες πλατφόρμες

Οι τελευταίες επιχειρήσεις της Επιτροπής δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά: σε συνεργασία με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ελέγχονται εταιρείες που εμφανίζονται ως «επενδυτικές» ή τεχνολογικές, αλλά λειτουργούν ως βιτρίνες για μη αδειοδοτημένα crypto.

Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν κατάσχεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, άνοιγμα λογαριασμών και, σε περιπτώσεις παρανομίας, άμεσο πάγωμα των δραστηριοτήτων. Παράλληλα, ακολουθούν προειδοποιήσεις προς το κοινό για να αποφευχθούν απώλειες κεφαλαίων.

Η έκρηξη των παράνομων crypto

Η δραστηριότητα των μη αδειοδοτημένων πλατφορμών έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, κυρίως μέσω διαδικτυακών διαφημίσεων που υπόσχονται γρήγορα κέρδη και υψηλές αποδόσεις. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον και τον τρόπο που προσεγγίζεται το κοινό, με έμφαση στις παραπλανητικές καμπάνιες και τη χρήση influencers.

Οι πρώτες νόμιμες άδειες

Παράλληλα με την καταστολή, προχωρά η διαδικασία αδειοδότησης για εταιρείες που θέλουν να λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική αγορά. Το ορόσημο είναι ο Ιούνιος, όταν αναμένονται οι πρώτες επίσημες άδειες. Οι αδειοδοτημένοι πάροχοι θα μπορούν να διαφημίζονται χωρίς περιορισμούς, να προσφέρουν υπηρεσίες στους πελάτες τους και να αποκτούν το ευρωπαϊκό «διαβατήριο» για δραστηριότητα σε όλη την Ε.Ε.

Το πλαίσιο ελέγχου είναι αυστηρό και πολυεπίπεδο, με πλήρη αξιολόγηση κεφαλαίων, δομής, διαδικασιών και συμβάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ασφάλεια των επενδυτών. Η εποπτεία θα συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των εταιρειών.

Ουσιαστική αλλαγή για επενδυτές και αγορά

Οι επενδυτές θα συναλλάσσονται πλέον μόνο με εγγεγραμμένες ή αδειοδοτημένες πλατφόρμες. Παράλληλα, εξετάζεται και η διαμόρφωση του φορολογικού πλαισίου για τα crypto, με στόχο να κλείσει η υπάρχουσα γκρίζα ζώνη και να εισαχθούν κίνητρα για δήλωση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπό την προεδρία της Βασιλικής Λαζαράκου, παρακολουθεί παράλληλα και τη γενικότερη αγορά, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια στις ανακοινώσεις, στις συμφωνίες, στις εξαγορές και στις επενδυτικές κινήσεις. Η εποπτεία επεκτείνεται σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων και μεταβολών στη συμπεριφορά των επενδυτών.

