Επιβατική κίνηση «Ελ. Βενιζέλος»: Θετικό το κλείσιο της χρονιάς, αύξηση 8,4% τον Δεκέμβριο
Ισχυρή άνοδος στις διεθνείς πτήσεις. Συνολικά 283.589 πτήσεις το 2025
Η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» παρουσίασε σημαντική αύξηση τον Δεκέμβριο 2025, φτάνοντας τους 2,31 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 8,4% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024.
Η άνοδος καταγράφηκε και στις δύο κατηγορίες:
- Εγχώρια κίνηση: +5,5%
- Διεθνής κίνηση: +9,6%
Σε ετήσια βάση, το 2025 έκλεισε με 34 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε σχέση με το 2024. Αναλυτικότερα:
- Εσωτερικός: +2,2%
- Εξωτερικός: +8,6%
Ο αριθμός των πτήσεων για το σύνολο του 2025 ανήλθε σε 283.589, καταγράφοντας αύξηση 5,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι πτήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 1,3%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο 8,7%.
Τα στοιχεία αντανακλούν τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη και ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης στην Αθήνα, με ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στις διεθνείς συνδέσεις.
