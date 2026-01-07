Επιβατική κίνηση «Ελ. Βενιζέλος»: Θετικό το κλείσιο της χρονιάς, αύξηση 8,4% τον Δεκέμβριο

Ισχυρή άνοδος στις διεθνείς πτήσεις. Συνολικά 283.589 πτήσεις το 2025

Αεροδρόμιο
07 Ιαν. 2026 10:28
Pelop News

Η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» παρουσίασε σημαντική αύξηση τον Δεκέμβριο 2025, φτάνοντας τους 2,31 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 8,4% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024.

Η άνοδος καταγράφηκε και στις δύο κατηγορίες:

  • Εγχώρια κίνηση: +5,5%
  • Διεθνής κίνηση: +9,6%

Σε ετήσια βάση, το 2025 έκλεισε με 34 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε σχέση με το 2024. Αναλυτικότερα:

  • Εσωτερικός: +2,2%
  • Εξωτερικός: +8,6%

Ο αριθμός των πτήσεων για το σύνολο του 2025 ανήλθε σε 283.589, καταγράφοντας αύξηση 5,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι πτήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 1,3%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο 8,7%.

Τα στοιχεία αντανακλούν τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη και ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης στην Αθήνα, με ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στις διεθνείς συνδέσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:08 Κύπρος: 45χρονος βούτηξε για τον Σταυρό, τον πήρε και έφυγε!
13:00 Λαϊκές αγορές: Λουκέτο επ΄ αόριστον – Για ποιους λόγους κινητοποιούνται οι επαγγελματίες και παραγωγοί
12:51 Σύλληψη δύο ανδρών στην Πάτρα για απόπειρα διάρρηξης διαμερίσματος
12:49 Γνώριμος διαιτητής στο παιχνίδι Παναχαϊκή – Ζάκυνθος
12:40 Πάτρα – Βία ανηλίκων δίχως τέλος: Τρεις ανήλικοι αλλοδαποί χτύπησαν δύο νεαρούς
12:32 Πάτρα: Σύσκεψη συγκάλεσε ο Δήμος για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών
12:27 Χατζηδάκης: Εκτός δημοσιονομικού πλαισίου τα 7 από τα 27 αιτήματα των αγροτών – ΖΩΝΤΑΝΑ οι ανακοινώσεις
12:24 Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα από όπλο μετανάστης στον Έβρο
12:16 Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λύσει τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Μαξ
12:10 Το μεταγραφικό στο προσκήνιο για την Παναχαϊκή
12:08 Πάτρα: Την Παρασκευή οι εκδηλώσεις μνήμης για τον Νίκο Τεμπονέρα
12:00 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διάλογος σε σταυροδρόμι – Τι συμβαίνει στην Πάτρα
11:52 Σχολεία: Επιστροφή στις αίθουσες για μαθητές και εκπαιδευτικούς αύριο 8 Ιανουαρίου
11:43 Μητσοτάκης: Ουσιαστικό βήμα στήριξης των αγροτών η πρόταση της Κομισιόν για πόρους 45 δισ. ευρώ
11:27 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες ανοδικές τάσεις
11:23 ΠΑΣΟΚ: Πρόταση για αγροτικό ρεύμα με «πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη»
11:13 Στο «μικροσκόπιο» της Τροχαίας influencer μοτοσικλετιστής για επικίνδυνες «σούζες» σε κεντρικές λεωφόρους
11:00 Είπαν τα κάλαντα για τα Θεοφάνια και έκλεψαν παπούτσια στο Χαϊδάρι
10:59 Γιατί κούτσαινε ο Μαδούρο – Μώλωπες Φλόρες: Τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την επιχείρηση σύλληψης
10:51 Ιράν: Η κυβέρνηση Πεζεσκιαν προχωρά σε οικονομικές παραχωρήσεις για να κατευνάσει τις διαμαρτυρίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ