Εποικοδομητική συνάντηση ΕΟΚ – ΕΣΑΚΕ

Αντιπροσωπεία του ΕΣΑΚΕ, με επικεφαλής τον πρόεδρο Μιχάλη Μελή και τον γενικό διευθυντή Ευθύμη Ρεντζιά, επισκέφτηκαν τα γραφεία της ΕΟΚ μετά το τέλος της χθεσινής γενικής συνέλευσης της λίγκας.

17 Απρ. 2026 10:40
Πολυμελής αντιπροσωπεία του ΕΣΑΚΕ, με επικεφαλής τον πρόεδρο Μιχάλη Μελή και τον γενικό διευθυντή Ευθύμη Ρεντζιά, επισκέφτηκαν τα γραφεία της ΕΟΚ μετά το τέλος της χθεσινής (15/4) γενικής συνέλευσης της λίγκας. Εκεί τους υποδέχθηκαν ο πρόεδρος Βαγγέλης Λιόλιος, ο αντιπρόεδρος Γιάννης Ηλιόπουλος και ο γενικός διευθυντής Ντίνος Σβερκούνος και ακολούθησε μια ουσιώδης και εποικοδομητική συζήτηση που επιβεβαίωσε το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και οι τρόποι σύνδεσης και συνεργασίας της GBL με την Elite League, ενώ επισημάνθηκε η καθολική πρόθεση των σωματείων της GBL για πνεύμα συνεργασίας με την Ομοσπονδία στα ζητήματα που τους συνδέουν.

Στην αντιπροσωπεία του ΕΣΑΚΕ συμμετείχε και ο, ιστορικός ηγέτης του ΠΑΟΚ ο οποίος έχει επαναδραστηριοποιηθεί, Νίκος Βεζυρτζής και απηύθυνε δια ζώσης την πρόσκληση προς τον πρόεδρο της ΕΟΚ για να δει από κοντά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ στους τελικούς του FIBA Europe Cup.

Η πρόκληση, που είχε έτσι κι αλλιώς σταλεί και εγράφως, έγινε άμεσα αποδεκτή με τον πρόεδρο της ΕΟΚ να επισημαίνει ότι «είναι αυτονόητο ότι θα αποδέχομαι πάντα προσκλήσεις ομάδων μας που συμμετέχουν σε τελικούς διεθνών διοργανώσεων, αφού δεν εκπροσωπούν μόνο το σωματείο, αλλά και όλη την Ελλάδα».

