ΕΠΣ Αχαΐας: Κοινή ανακοίνωση από τέσσερις ομάδες με αιχμές

Προφανώς, μετά την ανακοίνωση της ΕΠΣ Αχαΐας για ορισμό διαιτητών εκτός Αχαΐας στα επόμενα παιχνίδια των play-offs, θέλοντας να απαντήσουν, τέσσερις ομάδες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με τν οποία αναφέρουν ότι πρωταγωνιστούν πρέπει να είναι μόνο οι παίκτες και κανείς άλλος.

Η ανακοίνωση που υπογράφουν τέσσερις ομάδες, η Αχαϊκή, Ο Εθνικός, ο Αρης και ο Πανμοβρφιακός αναφέρει τα εξής:

Η ΑΝΟΧΗ ΤΈΛΟΣ .

Αν δεν επιθυμείτε η δεν μπορείτε την ομαλή διαιτητική διεξαγωγή των αγώνων μας ακολουθήστε τον έντιμο δρόμο.

Σεβάστειτε τον ιδρώτα των αθλητών μας.Σεβάστειτε εμάς τους παράγοντες που στηρίζουμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Σεβάστειτε τον εαυτό σας!!!

Πρωταγωνιστές είναι μόνο οι αθλητές κανένας άλλος .

Ανοχή τέλος .

Τα Δ.Σ των ομάδων

ΑΧΑΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΏΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΏΝ

ΠΑΝΟΜΒΡΙΑΚΟΣ ΡΙΟΛΟΥ

ΥΓ: Ο Πρόεδρος της Αχαϊκής ουδέποτε ήρθε σε επαφή με τον κύριο Μπακόπουλο όπως αναγράφεται στο φύλλο αγώνος.

Ο νομικός εκπρόσωπος της ομάδας μας ήδη κινείται νομικά”!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



