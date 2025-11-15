ΕΠΣ Αχαΐας: Μένει ως έχει η ποινή της Πάτρας 2005

Δεν αλλάζει τίποτα στην ποινή που επέβαλε η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας στην Πάτρα 2005 όσον αφορά τα επεισόδια στο παιχνίδι με την ΑΕ Αιγίου.

Η εκτελεστική επιτροπή της Ενωσης συνεδρίασε και αποφάσισε να μην «αναβαθμίσει» την ποινή, καθώς υπενθυμίζεται πως η πειθαρχική παρέπεμψε την υπόθεση στην ΕΕ, η οποία, ως διοργανώτρια, θα αποφάσιζε εάν συνέτρεχε η περίπτωση εφαρμογής των προβλεπόμενων στο άρθρο 15 αριθ. 10 δ κυρώσεων και επιβολής τούς.

Η Ενωση έλαβε υπόψη της πως πρόκειται για έναν σύλλογο που δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα γενικότερα, που διαθέτει μια ακαδημία με εκατοντάδες παιδιά και θεώρησε μεμονωμένα τα περιστατικά.

Ετσι λοιπόν, οι ποινές που παραμένουν είναι οι εξής:

α) Απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3, ο οποίος κατακυρώνεται στην ομάδα ΑΕ ΑΙΓΙΟΥ με τέρματα 3-0 και βαθμούς 3 (άρθ. 15 αριθ. 6 ΠΚ).

β) Αφαίρεση ενός (-1) βαθμού από τον πίνακα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος που συμμετέχει (άρθρ. 15 αριθ. 6 ΠΚ)

γ) Χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ (άρθρ 15 αριθ. 10 α).

δ) Ποινή στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του, όταν είναι γηπεδούχο, δύο (2) αγωνιστικές (άρθρ. 15 αριθ. 10 β).

