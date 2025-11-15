ΕΠΣ Αχαΐας: Μένει ως έχει η ποινή της Πάτρας 2005

Αυτό αποφάσισε ομόφωνα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας

ΕΠΣ Αχαΐας: Μένει ως έχει η ποινή της Πάτρας 2005
15 Νοέ. 2025 15:56
Pelop News

Δεν αλλάζει τίποτα στην ποινή που επέβαλε η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας στην Πάτρα 2005 όσον αφορά τα επεισόδια στο παιχνίδι με την ΑΕ Αιγίου.

Η εκτελεστική επιτροπή της Ενωσης συνεδρίασε και αποφάσισε να μην «αναβαθμίσει» την ποινή, καθώς υπενθυμίζεται πως η πειθαρχική παρέπεμψε την υπόθεση στην ΕΕ,  η οποία, ως διοργανώτρια, θα αποφάσιζε εάν συνέτρεχε η περίπτωση εφαρμογής των προβλεπόμενων στο άρθρο 15 αριθ. 10 δ κυρώσεων και επιβολής τούς.

Η Ενωση έλαβε υπόψη της πως πρόκειται για έναν σύλλογο που δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα γενικότερα, που διαθέτει μια ακαδημία με εκατοντάδες παιδιά και θεώρησε μεμονωμένα τα περιστατικά.

Ετσι λοιπόν, οι ποινές που παραμένουν είναι οι εξής:

α) Απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3, ο οποίος κατακυρώνεται στην ομάδα ΑΕ ΑΙΓΙΟΥ με τέρματα 3-0 και βαθμούς 3 (άρθ. 15 αριθ. 6 ΠΚ).

β) Αφαίρεση ενός (-1) βαθμού από τον πίνακα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος που συμμετέχει  (άρθρ. 15 αριθ. 6 ΠΚ)

γ) Χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ (άρθρ 15 αριθ. 10 α).

δ) Ποινή στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του, όταν είναι γηπεδούχο, δύο (2) αγωνιστικές (άρθρ. 15 αριθ. 10 β).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:48 Στήριξη από τους φορείς στο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ – «Αλλάζει σελίδα η δημόσια ραδιοτηλεόραση»
16:44 Λίνα Μενδώνη: «Το Ρωμαϊκό Ωδείο ξαναγίνεται η καρδιά της Πάτρας» – «Αποδίδουμε όχι μόνο ένα μνημείο, αλλά έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο»
16:36 Νωρίτερα φέτος το Δώρο Χριστουγέννων: Ποιος ο λόγος, ποιοι το δικαιούνται και πώς υπολογίζεται
16:24 Αγωνία για τις πληρωμές: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες
16:12 Η Πρωτοβάθμια Υγεία περνά στα Πανεπιστήμια: Τα πρώτα Κέντρα Υγείας αλλάζουν ρόλο
15:59 Μουντιάλ 2026: Αυτές είναι οι 30 ομάδες που έχουν προκριθεί στην τελική φάση
15:56 ΕΠΣ Αχαΐας: Μένει ως έχει η ποινή της Πάτρας 2005
15:49 «Είναι κλειστός χαρακτήρας, του εύχομαι να το ξεπεράσει» ο Σταμάτης Γονίδης για τον Σφακιανάκη και τον θάνατο της γυναίκας του
15:41 Γάτες: Δεν σηκώνουν πολλά-πολλά και θέλουν την ησυχία τους!
15:31 Υπόθεση Λάλα: Για απαγωγή επιχειρηματία είχε κατηγορηθεί ένας από τους συλληφθέντες για τη δολοφονία του 42χρονου
15:20 Ο Τούρκος «βασιλιάς» του ριάλιτι Ατζούν Ιλιτζαλί μπαίνει στο Xρηματιστήριο
15:09 Ασκήθηκε ποινική δίωξη στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα που συνελήφθησαν στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
15:01 Συγκίνηση και μαύρα μπαλόνια στα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τα θύματα της πλημμύρας στη Μάνδρα
14:50 Υπόθεση Τραμπελσί: Αποζημίωση–μαμούθ 350.000 ευρώ για τον πρώην ποδοσφαιριστή που καταδικάστηκε ως βομβιστής του Μπιν Λάντεν και αθωώθηκε το 2023
14:40 Πολυτεχνείο: Σοβαρά επεισόδια με ξυλοδαρμούς, ΦΩΤΟ
14:29 Έκρυβε την κοκαΐνη σε κλουβί εκτροφής σκύλων!
14:20 Σουηδία: Εξετάζει την εκδοχή του δυστυχήματος για το λεωφορείο που έπεσε πάνω σε στάση
14:11 «Σήμερα βλέπουμε ξανά το χαμόγελο του», λένε οι γονείς του βρέφος που κάηκε από λάδι
14:00 «Ντου» για παράνομα εμβόλια: Συνεχίζονται οι έλεγχοι για ύποπτα κρούσματα σε εκτροφές της Δ. Ελλάδας
13:51 Σφοδρή σύγκρουση και δύο νεκροί σε πλαγιομετωπική στην Παιανία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ