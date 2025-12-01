Επτάψυχος» ο Παναιγιάλειος, έμεινε όρθιος στην Καλαμάτα

Διατήρησε το αήττητο ο Παναιγιάλειος και έμεινε όρθιος στην Καλαμάτα κόντρα στον Μιλτιάδη, παίρνοντας τελικά το 1-1 από τους γηπεδούχους.

Η αιγιώτικη ομάδα βρέθηκε να παίζει με δέκα παίκτες από το 48′ λόγω αποβολής του Καρμοίρη και να χάνει από το 72′ με το γκολ του Ταΐρη μετά το κόρνερ του Γκίκα.

Οι «μελανόλευκοι» το πάλεψαν και κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 85′ με κεφαλιά του Λαθύρη ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Μπουρλάκη.

Ο Παναιγιάλειος έπεσε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, όμως κατάφερε να περάσει από μια πολύ δύσκολη έδρα. Στο 93′ αποβλήθηκε και ο Χότζα με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ: Παγκράτης, Πούλος (88’ Αθανασόπουλος), Στασινόπουλος, Θώδης, Βαρέλας, Ταΐρης, Τσιάτσιος (46’ Παπαδόπουλος), Τσιγαρίδης (46’ Τσέλα), Χότζα, Ηλιόπουλος, Γκίκα (82’ Καντούτσης).

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Περλέσι, Βασιλαντωνόπουλος, Τασουλής (79’ Λαθύρης), Καρμοίρης, Κολοκοτρώνης, Δούκας (62’ Κυριαζής), Σταυρόπουλος, Σιάκας (46’ Καρναβάς), Λιάτος (54’ Μαγγίνας), Μπουρλάκης, Φωκαΐδης.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ζάκυνθος 11 20-6 28 ΠΑΣ Πύργος 11 18-3 26 Παναιγιάλειος 11 17-6 26 Μιλτιάδης 11 18-10 20 Παναχαϊκή 11 17-16 14 Λουτράκι 11 11-11 14 Κόρινθος 11 13-15 13 Θύελλα Π. 11 11-17 12 Πέλοπας 11 7-20 12 Πανθουριακός 11 13-11 11 Ερμής Μελ. 11 8-17 6 Πανγυθεατικός 11 6-27 2

