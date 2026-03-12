Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας

Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας είναι οι διαιτητές που θα οριστούν στους αγώνες της 5ης αγωνιστικής των play offs της Α’ Κατηγορίας. Συνοπτικά οι διαιτητές:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3

PLAY OFFS

Γηπ. Ριόλου, 15.30: Πανμοβριακός – Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας.

Γηπ. Προσφυγικών, 18.30: Εθνικός Πατρών – Πάτραι, Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας.

PLAY OUTS

Γηπ. Βραχνεΐκων, 15.30: Διαγόρας Βραχνεΐκων – Νίκη Προαστείου, Σπηλιόπουλος.

Γηπ. Αγυιάς, 15.30: Ηρακλής Πατρών – Αχαιός, Βαβαρούτας.

Γηπ. Τέμενης, 15.30: Αστέρας Τέμενης – Αστέρας Τσουκαλεΐκων, Ταξιάρχης.

Γηπ. Μιντιλογλίου, 15.30: Αστέρας Μιντιλογλίου – Δόξα Παραλίας, Τσάκης.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 17.30: Απόλλων Εγλυκάδος – Ζαβλάνι, Μερμήγκας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3

PLAY OFFS

Γηπ. Κ. Αχαΐας, 15.30: Αχαϊκή – Αρης Πατρών, Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας.

PLAY OUTS

Γηπ. Ακράτας, 15.30: Αιγείρα/Ακράτα – Δόξα Νιφορεΐκων, Ανδριανός.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3

PLAY OFFS

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 18.00: Πήγασος – Ατρόμητος Πατρών, Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Λάππα, 15.30: Εθνικός Σαγεΐκων – Λιμνοχώρι, Μαρδάς.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.00: Αναγέννηση Πατρών – Φαραϊκός, Φωτείνης.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Πλαστήρα, 15.30: Θύελλα Αιγίου – Καλάβρυτα, Κωσταγιάννης.

Γηπ. Σαραβαλίου, 15.30: Αστέρας Λεοντίου – Πανιώνιος/Αχιλλέας, Παλαιολόγος.

Γηπ. Ρίου, 16.00: Αίας Πατρών – Αχιλλέας Καμαρών, Γκαβός.

Γηπ. Προαστείου, 16.00: Αργυρά – ΑΕ Αιγίου, Παπαχρήστος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Χαλανδρίτσας, 15.30: Σταροχώρι – Δάφνη Πατρών, Γκαβός.

Γηπ. Σταυροδρομίου, 15.30: ΑΟ Τριταίας – Κρίνος, Βαβαρούτας.

Γηπ. Λακκόπετρας, 15.30: Ικαρος Λακκόπετρας – Πυρσός, Χριστοδουλάτος.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Παναθηναϊκός Πατρών – Πείρος Ισώματος, Τσάκης.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 18.30: Παναχαϊκός – Δίας Σαραβαλίου, Μαρδάς.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.30: Αρόη – Αετός Ρίου, Σπηλιόπουλος.

Γηπ. Αγυιάς, 15.30: Δαβουρλής – Πάτρα 2005, Σταθόπουλος.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ροδιάς, 15.30: Φλόγα Ρόδιας – ΑΕΚ Πατρών, Ταξιάρχης.

Γηπ. Προσφυγικών, 15.30: Αρόη – Αυτόνομη, Παπαδής.

Γηπ. Προσφυγικών, 18.30: Πάτραι Β – Φοίνικας Αγυιάς, Βελιού.

Γηπ. Αγυιάς, 18.30: Αίολος Αγυιάς – Εθνικός Β, Κωνστανταρόπουλος.

