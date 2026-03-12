Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας

Για μια ακόμα αγωνιστική θα σφυρίξουν «ξένοι» διαιτητές

12 Μαρ. 2026 19:31
Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας είναι οι διαιτητές που θα οριστούν στους αγώνες της 5ης αγωνιστικής των play offs της Α’ Κατηγορίας. Συνοπτικά οι διαιτητές:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3
PLAY OFFS
Γηπ. Ριόλου, 15.30: Πανμοβριακός – Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας.
Γηπ. Προσφυγικών, 18.30: Εθνικός Πατρών – Πάτραι, Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας.
PLAY OUTS
Γηπ. Βραχνεΐκων, 15.30: Διαγόρας Βραχνεΐκων – Νίκη Προαστείου, Σπηλιόπουλος.
Γηπ. Αγυιάς, 15.30: Ηρακλής Πατρών – Αχαιός, Βαβαρούτας.
Γηπ. Τέμενης, 15.30: Αστέρας Τέμενης – Αστέρας Τσουκαλεΐκων, Ταξιάρχης.
Γηπ. Μιντιλογλίου, 15.30: Αστέρας Μιντιλογλίου – Δόξα Παραλίας, Τσάκης.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 17.30: Απόλλων Εγλυκάδος – Ζαβλάνι, Μερμήγκας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3
PLAY OFFS
Γηπ. Κ. Αχαΐας, 15.30: Αχαϊκή – Αρης Πατρών, Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας.
PLAY OUTS
Γηπ. Ακράτας, 15.30: Αιγείρα/Ακράτα – Δόξα Νιφορεΐκων, Ανδριανός.
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3
PLAY OFFS
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 18.00: Πήγασος – Ατρόμητος Πατρών, Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Λάππα, 15.30: Εθνικός Σαγεΐκων – Λιμνοχώρι, Μαρδάς.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.00: Αναγέννηση Πατρών – Φαραϊκός, Φωτείνης.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Πλαστήρα, 15.30: Θύελλα Αιγίου – Καλάβρυτα, Κωσταγιάννης.
Γηπ. Σαραβαλίου, 15.30: Αστέρας Λεοντίου – Πανιώνιος/Αχιλλέας, Παλαιολόγος.
Γηπ. Ρίου, 16.00: Αίας Πατρών – Αχιλλέας Καμαρών, Γκαβός.
Γηπ. Προαστείου, 16.00: Αργυρά – ΑΕ Αιγίου, Παπαχρήστος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Χαλανδρίτσας, 15.30: Σταροχώρι – Δάφνη Πατρών, Γκαβός.
Γηπ. Σταυροδρομίου, 15.30: ΑΟ Τριταίας – Κρίνος, Βαβαρούτας.
Γηπ. Λακκόπετρας, 15.30: Ικαρος Λακκόπετρας – Πυρσός, Χριστοδουλάτος.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Παναθηναϊκός Πατρών – Πείρος Ισώματος, Τσάκης.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 18.30: Παναχαϊκός – Δίας Σαραβαλίου, Μαρδάς.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.30: Αρόη – Αετός Ρίου, Σπηλιόπουλος.
Γηπ. Αγυιάς, 15.30: Δαβουρλής – Πάτρα 2005, Σταθόπουλος.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ροδιάς, 15.30: Φλόγα Ρόδιας – ΑΕΚ Πατρών, Ταξιάρχης.
Γηπ. Προσφυγικών, 15.30: Αρόη – Αυτόνομη, Παπαδής.
Γηπ. Προσφυγικών, 18.30: Πάτραι Β – Φοίνικας Αγυιάς, Βελιού.
Γηπ. Αγυιάς, 18.30: Αίολος Αγυιάς – Εθνικός Β, Κωνστανταρόπουλος.

