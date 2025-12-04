Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας

Ποιοι ορίστηκαν στα ντέρμπι, αλλά και σε όλα τα παιχνίδια Α’, Β’ και Γ’ Κατηγορίας

04 Δεκ. 2025 21:02
Pelop News

Ο Σταθόπουλος ορίστηκε στο ντέρμπι Διαγόρας – Ατρόμητος, ενώ το Πήγασος – Αχαϊκή θα το διευθύνει ο Ανδριανός.

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/12
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ροιτίκων, 15.00: Δόξα Παραλίας – Αστέρας Μιντιλογλίου, Κωσταγιάννης.
Γηπ. Νιφορεΐκων, 15.00: Δόξα Νιφορεΐκων – Αχαιός Σαραβαλίου, Μερμήγκας.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 18.00: Διαγόρας – Ατρόμητος Πατρών, Σταθόπουλος.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Προαστείου, 15.00: Νίκη Προαστείου – Αιγείρα/Ακράτα, Παπακωνσταντίνου.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: Απόλλων Εγλυκάδας – Άρης Πατρών, Βελιού.
Γηπ. Αγυιάς, 15.00: Ζαβλάνι – Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, Ζήκος.
Γηπ. Τέμενης, 15.00: Αστέρας Τέμενης – Εθνικός Πολύτεκνος, Φωτείνης.
Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Πάτραι – Ηρακλής Πατρών, Σπηλιόπουλος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/12
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ριόλου, 15.00: Πανμοβριακός – Αστέρας Τσουκαλεΐκων, Ανδριανός.

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/12
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 19.00: Πήγασος – Αχαϊκή, Ανδριανός.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/12
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Λάππα, 15.00: Εθνικός Σαγεΐκων – Ίκαρος Λακκόπετρας, Βαβαρούτας.
Γηπ. Χαλανδρίτσας, 15.00: Φαραϊκός – Δάφνη Πατρών, Μαρδάς.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Αναγέννηση Πατρών – Παναχαϊκός, Γκαβός.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Πλαστήρα, 15.00: ΑΕ Αιγίου – Ολυμπιακός Πατρών, Παπαχρήστος.
Γηπ. Ρίου, 15.00: Αετός Ρίου – Αστέρας Λεοντίου, Μαρκόπουλος.
Γηπ. Καλαβρύτων, 17.00: Καλάβρυτα – Άβυθος Αιγιάλειας, Βαβίλης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/12
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Σταυροδρομίου, 15.00: Τριταίας – Σταροχώρι, Τσεντούρος.
Γηπ. Λιμνοχωρίου, 15.00: Λιμνοχώρι – Δίας Σαραβαλίου, Ζήκος.
Γηπ. Κρίνου, 15.00: Κρίνος – Πείρος Ισώματος, Σταθόπουλος.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Παναθηναϊκός Πατρών – Πυρσός, Μαρδάς.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Αγυιάς, 15.00: Δαβουρλής 92 – Θύελλα Αιγίου, Αντωνίου.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: Αρόη – Αργυρά, Κωσταγιάννης.
Γηπ. Καμαρών, 15.00: Αχιλλέας Καμαρών – Πανιώνιος/Αχιλλέας, Παπακωνσταντίνου.
Γηπ. Σαραβαλίου, 18.30: Πάτρα 2005 – Αίας Πατρών, Μερμήγκας.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/12
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.00: Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου – Άτλας, Ταξιάρχης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/12
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Κ. Αχαΐας, 00.00: Αχαϊκή Β – Περιβόλα, Δεν έχει οριστεί.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 12.00: Πετεινοί – Ατρόμητος Πατρών Β, Κωνστανταρόπουλος.
Γηπ. Χαλανδρίτσας, 15.00: Αναγέννηση Σκιαδά – Ψηλαλώνια, Παπαχρήστος.
Γηπ. Προσφυγικών, 15.00: ΠΑΟΚ 2018 – Ίκαρος Πετρωτού, Παλαιολόγος.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ζήριας, 00.00: Φοίνικας Ζήριας – ΑΟ Αιγίου 2019, Δεν έχει οριστεί.
Γηπ. Προσφυγικών, 12.00: Εθνικός/Πολύτεκνοι Β – Αίολος, Φωτείνης.
Γηπ. Αγυιάς, 12.00: Αυτόνομη – Αρόη, Γκαβός.
Γηπ. Σαραβαλίου, 12.00: ΑΕΚ Πατρών – Φλόγα Ρόδιας, Σπηλιόπουλος.
Γηπ. Νίκης Προαστείου, 15.00: Φοίνικας – Πάτραι Β, Χριστοδουλάτος.

