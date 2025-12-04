Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας

Ο Σταθόπουλος ορίστηκε στο ντέρμπι Διαγόρας – Ατρόμητος, ενώ το Πήγασος – Αχαϊκή θα το διευθύνει ο Ανδριανός.

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/12

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ροιτίκων, 15.00: Δόξα Παραλίας – Αστέρας Μιντιλογλίου, Κωσταγιάννης.

Γηπ. Νιφορεΐκων, 15.00: Δόξα Νιφορεΐκων – Αχαιός Σαραβαλίου, Μερμήγκας.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 18.00: Διαγόρας – Ατρόμητος Πατρών, Σταθόπουλος.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Προαστείου, 15.00: Νίκη Προαστείου – Αιγείρα/Ακράτα, Παπακωνσταντίνου.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: Απόλλων Εγλυκάδας – Άρης Πατρών, Βελιού.

Γηπ. Αγυιάς, 15.00: Ζαβλάνι – Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, Ζήκος.

Γηπ. Τέμενης, 15.00: Αστέρας Τέμενης – Εθνικός Πολύτεκνος, Φωτείνης.

Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Πάτραι – Ηρακλής Πατρών, Σπηλιόπουλος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/12

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ριόλου, 15.00: Πανμοβριακός – Αστέρας Τσουκαλεΐκων, Ανδριανός.

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/12

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 19.00: Πήγασος – Αχαϊκή, Ανδριανός.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/12

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Λάππα, 15.00: Εθνικός Σαγεΐκων – Ίκαρος Λακκόπετρας, Βαβαρούτας.

Γηπ. Χαλανδρίτσας, 15.00: Φαραϊκός – Δάφνη Πατρών, Μαρδάς.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Αναγέννηση Πατρών – Παναχαϊκός, Γκαβός.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Πλαστήρα, 15.00: ΑΕ Αιγίου – Ολυμπιακός Πατρών, Παπαχρήστος.

Γηπ. Ρίου, 15.00: Αετός Ρίου – Αστέρας Λεοντίου, Μαρκόπουλος.

Γηπ. Καλαβρύτων, 17.00: Καλάβρυτα – Άβυθος Αιγιάλειας, Βαβίλης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/12

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Σταυροδρομίου, 15.00: Τριταίας – Σταροχώρι, Τσεντούρος.

Γηπ. Λιμνοχωρίου, 15.00: Λιμνοχώρι – Δίας Σαραβαλίου, Ζήκος.

Γηπ. Κρίνου, 15.00: Κρίνος – Πείρος Ισώματος, Σταθόπουλος.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Παναθηναϊκός Πατρών – Πυρσός, Μαρδάς.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Αγυιάς, 15.00: Δαβουρλής 92 – Θύελλα Αιγίου, Αντωνίου.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: Αρόη – Αργυρά, Κωσταγιάννης.

Γηπ. Καμαρών, 15.00: Αχιλλέας Καμαρών – Πανιώνιος/Αχιλλέας, Παπακωνσταντίνου.

Γηπ. Σαραβαλίου, 18.30: Πάτρα 2005 – Αίας Πατρών, Μερμήγκας.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/12

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.00: Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου – Άτλας, Ταξιάρχης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/12

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Κ. Αχαΐας, 00.00: Αχαϊκή Β – Περιβόλα, Δεν έχει οριστεί.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 12.00: Πετεινοί – Ατρόμητος Πατρών Β, Κωνστανταρόπουλος.

Γηπ. Χαλανδρίτσας, 15.00: Αναγέννηση Σκιαδά – Ψηλαλώνια, Παπαχρήστος.

Γηπ. Προσφυγικών, 15.00: ΠΑΟΚ 2018 – Ίκαρος Πετρωτού, Παλαιολόγος.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ζήριας, 00.00: Φοίνικας Ζήριας – ΑΟ Αιγίου 2019, Δεν έχει οριστεί.

Γηπ. Προσφυγικών, 12.00: Εθνικός/Πολύτεκνοι Β – Αίολος, Φωτείνης.

Γηπ. Αγυιάς, 12.00: Αυτόνομη – Αρόη, Γκαβός.

Γηπ. Σαραβαλίου, 12.00: ΑΕΚ Πατρών – Φλόγα Ρόδιας, Σπηλιόπουλος.

Γηπ. Νίκης Προαστείου, 15.00: Φοίνικας – Πάτραι Β, Χριστοδουλάτος.

